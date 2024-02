Las exportaciones peruanas de productos tradicionales y no tradicionales volvieron a crecer, pese al bajo desempeño de la economía. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reporta que en el 2023 se exportaron US$ 67,241 millones, con un despacho 1.5% mayor al registrado en el año anterior y un crecimiento de 3.4% del volumen exportado, pero ¿cuáles fueron los productos más enviados al exterior durante el último año?

De acuerdo con el reporte del BCRP, el mayor peso de la exportación fue representada en productos tradicionales de las categorías de minería . De hecho, la mayor producción de minería y gas natural fue el factor que impulsó el avance del volumen exportado.

Al cierre del 2023, los productos mineros tradicionales alcanzaron envíos de US$ 42,539 millones, un 11.6% frente al año anterior, por mayores envíos de productos como el cobre, zinc y molibdeno.

En productos no tradicionales, la minería siguió liderando con sus exportaciones de minerales no metálicos que crecieron 9.3% y los productos metal-mecánicos, que avanzaron en 10%.

Otra categoría que creció en el 2023 a pesar de la recesión económica fue el agropecuario no tradicional. Las agroexportaciones crecieron 8.6% con envíos que sumaron US$ 9,157 millones. Solo en diciembre este rubro creció 14.9% al sumar US$ 1,106 millones en ventas al exterior.

También aumentó en 8.5% la exportación de productos pesqueros no tradicionales, tras alcanzar despachos por US$ 1,780 millones al finalizar el 2023.

Los otros productos no tradicionales como textiles, maderas y papeles, químicos, sidero-metalúrgicos y joyería cerraron el año en negativo, cayendo 14.5%, 7.9%, 15% y 9.6%, respectivamente.

A nivel de productos tradicionales, los envíos de productos pesqueros cayeron en 52.1% y los despachos agrícolas fueron 28.4% menores a lo observado en el año anterior.

Precios más altos

El BCRP explica que parte del resultado positivo que se refleja al cierre del 2023 en los despachos se debe a que los precios de las exportaciones no tradicionales aumentaron un 3.5% en el año.

Además, en diciembre, se compensó la caída de los volúmenes de 1.9% con precios más altos. En promedio, los precios de las exportaciones crecieron 2.8%, lo que llevó a que en diciembre se alcanzaran envíos por US$ 6,191 millones.