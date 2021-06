En lo que va del año el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) registró un récord de ventas de dólares cuando la moneda local alcanzó mínimos históricos. Esta información la brindó el ente monetario en medio de los procesos electorales más polarizados de los últimos años.

El gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, detalló que el banco ha ofertado US$ 10,300 millones en el mercado cambiario; incluyendo US$ 4,300 millones en ventas en el mercado spot y US$ 6,000 millones en la colocación de derivados cambiarios.

“Este monto es la mayor intervención registrada que ha hecho en banco en posición vendedora en un solo semestre”, dijo Armas durante la presentación del Programa Monetario - Junio 2021.

Agregó que los mercados financieros mostraron una alta volatilidad en un contexto de incertidumbre electoral y las acciones del banco central se orientaron a atenuar dichas volatilidades.

El funcionario refirió que en lo que va del año, la moneda peruana, el sol , se ha depreciado en torno a un 7.7% frente al dólar, en el marco de unas elecciones en las que el candidato Pedro Castillo está cerca de convertirse en el próximo presidente del país minero.

Castillo ha puesto nerviosos a los inversionistas por su retórica antimercado, aunque en el último tramo de su campaña moderó su discurso y se espera que con un fragmentado Congreso, donde ningún partido tendrá mayoría, tendrá que consensuar.

El viernes, la moneda local avanzó un marginal 0.05%, tras anotar en las últimas semanas varios mínimos históricos.

Superávit comercial

Armas también dijo que los altos precios internacionales de los metales ha permitido registrar un superávit comercial anual de US$ 10,100 millones acumulados hasta abril.

“Es el nivel de balanza comercial en dólares más alto que hayamos registrado y es un reflejo de este aumento fuerte de los precios de exportación”, sostuvo.

La minería de Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, representa un 60% de todas las exportaciones del país.

Respecto a la evolución de la actividad productiva, Armas dijo que la economía local habría crecido “alrededor o mayor” al 60% en abril, en un rebote luego que la producción cayera un 40% en abril del año pasado, cuando Perú se paralizó debido a restricciones por el brote de la pandemia del coronavirus.