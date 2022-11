El último reporte del Banco Central de Reserva (BCR) reveló que las utilidades de las empresas con participación extranjera fueron menores en US$ 594 millones en el tercer trimestre de 2022 en comparación a similar periodo de 2021, como resultado de la coyuntura de menores precios de los metales de exportación y los mayores costos de producción (alza de los precios de los insumos).

La reducción de utilidades se concentró -principalmente- en el sector minero cuyas utilidades retrocedieron en US$ 772 millones en relación a similar periodo del 2021 cuando ganó US$ 1,743 millones. Ahora -al tercer trimestre 2022- la utilidad obtenida es de US$ 971 millones.

No el único segmento con resultados en rojo. Se suma la industria y el financiero. El primero sus ganancias bajaron en US$ 42 millones y del segundo en US$ 44 millones.

Todo lo contrario ocurrió el sector de hidrocarburos que incremento sus utilidades en US$ 237 millones. Los otros dos sectores con resultados positivos son servicios (US$ 9 millones) y energía (US$ 18 millones). (Ver cuadro)

¿Esta situación tuvo impactos en la economía? El BCR explicó que el déficit del ingreso primario (diferencia entre los gastos corrientes del Estado y su recaudación de impuestos) ascendió a US$ 3,744 millones, menor en US$ 729 millones en relación a similar periodo de 2021.

Ello se explica por los mayores ingresos del sector público y privado, en una coyuntura de mayores tasas de interés internacional, y la reducción de las utilidades de las empresas con participación extranjera , principalmente las mineras, en un contexto de menores términos de intercambio.

Mientras que el ingreso secundario (antes, transferencias corrientes) sumó US$ 1,305 millones, superior en US$ 2 millones al de igual periodo de 2021, por mayores ingresos de remesas.

Los envíos de remesas de trabajadores peruanos en el exterior fueron de US$ 906 millones, superiores en US$ 31 millones (3.5%) en comparación al de igual trimestre de 2021, debido a la recuperación de empleo en Estados Unidos, principal país de donde provienen las remesas.

-Inversión minera en rojo-

De otro lado, el reporte del BCR da cuenta que la inversión privada -en el tercer trimestre del año- retrocedió en 0.8%. Especialmente la inversión minera cayó 12.5% mientras la inversión proveniente de otros sectores registró un incremento de 0.8%.

El ente emisor recuerda que el Ministerio de Energía y Minas informó que en el tercer trimestre de 2022 la inversión en el sector minero ascendió a US$ 1,362 millones, monto inferior en US$ 39 millones a lo registrado en el mismo trimestre del año previo.

La menor inversión se concentró en los rubros de equipamiento minero e infraestructura .