El presidente del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú, Julio Velarde, informó el viernes que la intervención cambiaria que la entidad ha tenido este semestre ha sido “la más alta en la historia” utilizando tanto derivados cambiarios como ventas spot.

En lo que va del año el BCR ha ofertado US$ 10,400 millones en el mercado cambiario mediante ventas en el mercado spot (US$ 4,400 millones) y colocación neta de derivados cambiarios (US$ 6,000 millones), la mayor intervención registrada en posición vendedora en un semestre.

“La intervención cambiaria que hemos tenido este (último) semestre ha sido la más alta de la historia”, dijo Velarde, en una presentación por teleconferencia sobre el reporte de inflación de junio.

Tras mencionar la depreciación de 18% del sol frente al dólar desde el 2019, el titular del BCR también precisó que, en lo que va del 2021, la moneda peruana se desplomó casi un 8% ante la divisa estadounidense, una volatilidad que consideró “baja” en comparación con otros países de la región.

Aún en episodios de mayor aversión al riesgo global, el sol ha mantenido una baja volatilidad comparado a otros países de la región, subrayó el banco central. Además, Velarde destacó la caída del 8.9% de la bolsa de valores desde diciembre del 2020.

“Ningun control de tipo de cambio está funcionando en el mundo, porque simplemente lo que hay que recuperar es la confianza de la moneda. Va a haber un ingreso masivo de dólares, derivado de mejores precios de los metales, si hay confianza nuevamente va a haber apetito por comprar activos peruanos que en este momento están baratos. La bolsa está barata, si hay confianza va a entrar dinero en la bolsa, los bonos del tesoro peruano están baratos, si hay confianza van a entrar extranjeros a comprar estos bonos”, comentó durante la presentación.

“Una cosa que no considero estrictamente intervención cambiaria pero sí tiene efecto cambiario es que hemos dado repo de dólares a los bancos para que completen su encaje. Esto es importante porque sino los bancos hubieran tenido que comprar dólares con los soles que tienen para completar su encaje. Es decir, esa intervención también indirectamente ha hecho que la presión cambiaria sea algo menor”, concluyó en ese aspecto.