El martes, Morgan Stanley lanzó la venta de un préstamo a plazo de US$ 500 millones para ayudar a financiar la adquisición de Avient Corp. del negocio de fibra de Royal DSM, según personas con conocimiento del tema que pidieron no ser identificadas. El lunes, un grupo de bancos encabezados por Credit Suisse Group AG y Barclays Plc lanzaron una venta de US$ 1,650 millones para la compra de la unidad de control de plagas de Bayer AG por parte de la firma de capital privado Cinven.

Las ventas se están produciendo ya que los precios de los préstamos secundarios han mejorado casi dos centavos por dólar desde principios de julio, cerrando a 93,68 centavos el lunes, según el índice de precios de préstamos apalancados de S&P/LSTA. Los bancos están vendiendo deuda antes de la desaceleración habitual que el mercado experimenta en agosto y despejando el camino para que varios acuerdos importantes lleguen potencialmente después del feriado del Día del Trabajo de EE.UU. a principios de septiembre.

Los temores sobre una recesión inminente desencadenaron una liquidación de deuda riesgosa y dejaron a los bancos con miles de millones de financiamiento de deuda comprometido con términos suscritos antes de que los precios cayeran en picada. El negocio de financiación de compras apalancadas costó a los bancos más grandes de EE.UU. por lo menos US$ 1,300 millones en el segundo trimestre, y es probable que sus contrapartes europeas hayan experimentado más pérdidas de este tipo.

A los prestamistas les quedan por liquidar de sus balances unos US$ 40,000 millones en préstamos y US$ 30,000 millones en bonos de alto rendimiento, según una estimación realizada la semana pasada por el banco de inversión de Deutsche Bank AG. Varios grandes acuerdos de compra, como la venta de deuda de US$ 15,000 millones para la compra de Citrix Systems Inc. y el financiamiento de compra total de US$ 5,400 millones para la adquisición de Tenneco Inc. por parte de Apollo Global Management Inc., se pospusieron hasta después del feriado del Día del Trabajo.

Al mismo tiempo, los bancos están haciendo cambios a planes de financiación de negocios como Citrix, para vender con éxito la deuda. Los mercados de deuda han sido complicados para los emisores e inversionistas este año, ya que la Reserva Federal busca controlar la inflación sin desencadenar una recesión.