China, el mayor consumidor de carne de cerdo en el mundo, podrá recibir en los próximos meses carcasas y cortes de porcinos peruanos enviados por empresas peruanas. Esta situación se origina porque a mediados del año pasado, el gigante asiático dio positivo a la peste porcina africana, una enfermedad exclusiva en animales que afectó al 50% de su producción.

Esta situación fue clave para que países de la región como Chile, Brasil, Argentina y México aumenten sus volúmenes de envíos, sobre todo en los meses de pandemia. Sin embargo, la demanda es prácticamente insaciable, lo cual permite al Perú hacerse un lugar y comenzar a ofrecer la carne porcina que produce.

Ana María Trelles, gerente general de la Asociación Peruana de Porcicultores (Asoporci) señaló que, en el 2019, realizaron una solicitud al Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) para iniciar las gestiones de exportación a China, que en la actualidad se encuentran avanzadas.

“China tiene un estatus sanitario menor al de Perú porque fue positiva a la peste porcina africana. Nuestro país es libre de esas enfermedades. Por eso, iniciamos los trámites para que el país asiático nos reconozca también libres de fiebre aftosa y así establecer los protocolos sanitarios para poder acceder a ese mercado”, dijo a Gestión.pe.

El ingreso de la carne de cerdo peruana al mercado chino iniciará pronto. De acuerdo con Trelles, Senasa ha manifestado que Asoporci recibiría este año la certificación de sanidad por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) el cual legitima a los porcinos nacionales libres de fiebre aftosa. Con ello, se podrá empezar con los envíos el próximo año.

“El Perú ha enviado los cuestionarios y documentos de las autoridades chinas, incluso una misión china vino al Perú el año pasado. Los llevamos a una planta de faenamiento, mostramos la producción de cerdos y quedaron satisfechos. Sin embargo, estos trámites se han retrasado por la pandemia”, asegura.

China importará carcasas y diferentes cortes de cerdos peruanos. Las doce empresas asociadas a Asoporci cumplen con los requisitos sanitarios, incluso han determinado qué tipo de cortes se enviarán, así como los volúmenes. Solo falta la respuesta de las autoridades chinas. La ejecutiva manifiesta que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el interlocutor con el gobierno chino.

“Según los productores estamos en capacidad de enviar hasta mil toneladas por mes, no tenemos inconveniente y los cortes que ellos requieran o carcasas. China es el mayor consumidor de carne de cerdo a nivel mundial y diversos países de la región están enviando volúmenes importantes”, menciona.

¿China autosuficiente?

China planea producir el 95% de carne de cerdo que consume, según un documento del gobierno sobre planes de industria ganadera, informó un artículo de la agencia Reuters. Ello demuestra que el país asiático desea expandir sus granjas luego de la epidemia que generó estragos el sector.

Sin embargo, en el primer semestre de este año han continuado con las importaciones, debido a que los volúmenes faenados domésticos cayeron por la peste porcina africana o gripe porcina.

Al respecto, Trelles considera que China todavía no está en capacidad de ser autosuficiente porque la peste no ha sido totalmente erradicada y mientras las enfermedades continúen, su productividad no despegará.

“No creo que se abastezcan del todo. Es el mayor comprador de carne de cerdo en el mundo y lo seguirá siendo por lo menos en los próximos cinco años”, asegura.