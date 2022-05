Los envíos de frutas exóticas peruanas hacia el exterior vienen recuperándose de manera importante e incluso superan lo registrado en el nivel prepandemia del COVID-19.

Dentro del grupo de frutas exóticas podemos encontrar a una lista de 10 productos: maracuyá, aguaymanto, lúcuma, chirimoya, camu camu, granadilla, aguaje, lulo, cocona, pitahaya y carambola.

Así, un informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de la Asociación de Exportadores (Adex), señala que en el 2021 las exportaciones peruanas de frutas exóticas alcanzaron los US$ 13.4 millones, cifra que reflejó un aumento de 46.2% con respecto al 2020, año en el que los envíos cayeron -24.1% y solo sumaron US$ 9.2 millones.

De igual manera, el monto logrado en el 2021 supera a lo registrado en el año 2019 (año prepandemia), cuando los envíos sumaron US$12.1 millones.

El citado informe detalla que los frutos en estados frescos, congelados, sin cocer o cocidos en agua o vapor tienen un gran potencial exportador, no solo por su exquisito sabor, sino, porque su consumo se está convirtiendo en tendencia debido a su aporte para una alimentación nutritiva y saludable.

“El potencial de estos productos no radica en su venta al exterior bajo la modalidad de fruta fresca, sino con valor agregado como congelado, pulpa y deshidratado en su mayoría, con otros potenciales de exportador como conservas, capsulas y en polvo”, señala el informe.

Por producto

Al analizar por producto, se detalla que el principal producto de exportación en el 2021 fue la maracuyá con US$ 6.742 millones. En su presentación de pulpa se exportó (US$ 4.8 millones), seguido de congelado (US$ 1.1 millones), y fresco (US$ 595.2 miles).

El segundo producto mayor exportado fue el aguaymanto, con US$ 3.701 millones. Los envíos se realizaron en su presentación de deshidratado (US$ 3.5 millones), seguido de congelado (US$ 133.1 miles) y conserva (US$ 50.6 miles).

En tercer lugar se ubica la lúcuma con un total de US$ 1.6 millones, destacando las presentaciones de pulpa (US$ 1.4 millones) y congelado (US$ 103.9 miles).

Continúa la chirimoya con un total de US$ 688.5 miles, destacando las presentaciones de pulpa (US$ 496.2 miles) y fresco (US$ 192.1 miles).

Por su parte, las exportaciones de camu camu sumaron US$ 494.8 miles, destacando principalmente las presentaciones de pulpa (US$ 202.2 miles), seguido de congelado (US$ 167.2 miles) y en polvo (US$ 51.0 miles).

De igual manera figura la granadilla, cuyas exportaciones sumaron US$ 119 miles, principalmente en su presentación fresco (US$ 109 miles) y pulpa (US$ 7.2 miles).

Las exportaciones de aguaje sumaron US$ 24.5 miles y se exportó principalmente en su presentación de pulpa (US$ 20.4 miles) y en cápsulas (US$ 4.0 miles); en tanto las exportaciones de lulo acumularon US$ 24.4 miles, en su presentación pulpa (US$ 18.0 miles) y fresco (US$ 6.4 miles).

Respecto la cocona, los envíos sumaron US$ 17.8 miles y se exportó en su presentaciones de puré (US$ 15.7 miles) y fresco (US$ 1.2 miles).

Los envíos de pitahaya sumaron US$ 7.7 miles, y las de carambola, US$ 2.1 miles.

Origen y destino

En cuanto al origen de los envíos, Lima concentró el 70.5% de las exportaciones totales de frutas exóticas, seguida de Lambayeque (9.9% del total) y Ancash (9.5% del total).

Callao y Ucayali fueron las regiones que registraron mayor crecimiento con 285.6% y 204.0% en el 2021, respectivamente, respecto al año anterior.

Respecto a los destinos, América del Sur fue el principal destino de las exportaciones de fruta exótica al registrar US$ 4.3 millones (31.8% del total), seguido de América del Norte (24.0% del total) y Europa (21.6% del total).

En el 2021, Chile fue el principal país de destino de las exportaciones peruanas de frutas exóticas con US$ 3.8 millones, seguido de EE.UU. (US$ 2.4 millones) y Puerto Rico (US$ 1.0 millón).

El dato

En el 2021, los envíos de frutas exóticas se realizaron principalmente por la vía marítima con 93.2% de participación, seguido de la vía aérea (5.3% del total) y carretera (1.4% del total).