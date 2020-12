Cada vez quedan menos días para el Año Nuevo. Por ello, muchos peruanos van planificando su próximo viaje para olvidar el 2020 y recibir con esperanza el 2021. Las salidas al interior del país son muy demandadas en este época, y ello representa una oportunidad para reactivar el sector turismo, uno de los más golpeados por la pandemia.

Si bien la tendencia de preferencia en los viajes sigue teniendo similitud a años anteriores, los peruanos están en búsqueda de espacios para descansar y recrearse como la playa y el campo, ante la ausencia de fiestas y discotecas debido al actual contexto.

“Los peruanos están buscando muchos lugares que tengan espacios al aire libre, por ello, las playas del norte están obteniendo bastante interés. Por ahora, la ocupación está siendo bastante alta y con precios razonables. La misma tendencia se registra en el sur, en Paracas que está teniendo una demanda importante, aunque los hoteles presentan tarifas altas”, indicó Enrique Quiñones, representante del operador turístico Viajes Pacífico a Gestión.pe.

En el caso del Cusco, existe un cierto interés, pero en menor proporción, señaló Quiñones, debido a que Machu Picchu poco a poco se está reactivando y no todos han tenido acceso a entradas. Además, resaltó que si bien las tarifas aéreas a ese destino son más elevadas que a otras ciudades del Perú-porque por ahora no hay tanta disponibilidad de vuelos- su nivel es menor al registrado en el 2019.

“Antes un pasaje al Cusco costaba entre US$ 250 y US$ 300 para Año Nuevo. Ahora se está invirtiendo entre US$ 180 y US$ 200″, acotó. “El peruano es un viajero que no planifica mucho. Decide el lugar a donde irá en los últimos días de diciembre”, añade.

En ese sentido, según la plataforma de viajes, Despegar.com, los peruanos han optado por destinos cercanos debido al actual escenario. En el caso de los limeños, prefieren ir a Lunahuaná, Paracas, Ica, Chincha, Huaraz y la selva central, lugares campestres y de recreación, con amplios paisajes.

En tanto, Quiñones afirma que algunos peruanos que antes optaban por viajar a las playas del Caribe o del extranjero, a pasar Año Nuevo, hoy están optando por Piura y Tumbes para ir junto a su familia, y ello se demuestra en que los vuelos hacia esas ciudades están teniendo buena demanda, así como reservas de hoteles.

En cuanto a vuelos al exterior, Estados Unidos es el país con mayor demanda de vuelos. Mientras que en turismo receptivo, se han registrado llegadas de turistas de Brasil y México, pero a un nivel no tan considerable, según Quiñones.

Reactivación de vuelos

Por otro lado, Carlos Gutiérrez, gerente general la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), calcula que la demanda de vuelos están en un 30% de lo registrado en el 2019, pero estima que se cierre el año con un 50%.

“Noviembre ha sido bastante bueno porque ha tenido mayor oferta tanto a nivel nacional e internacional, desde que se abrieron los destinos de viaje con más de cinco horas de vuelo. En diciembre esperamos que se pueda consolidar mucho más”, sostuvo.

Antes de la pandemia, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tenía 36 vuelos por hora. Hoy esa cifra se ha reducido a la mitad. Ante ello, desde AETAI se trabaja en una solicitud para ampliar a 23 las operaciones por hora a fin de aumentar la capacidad del aeropuerto.

“Esperamos que se recuperen los vuelos a Europa. En los aviones no hay riesgo de contagio, por ese lado, se pueda ampliar la aumentar la capacidad del aeropuerto a 23 operaciones por hora y de ahí empezar a ver cómo se incrementa el movimiento”, indicó.