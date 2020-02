El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que en el mes de enero de 2020, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana reportó un ligero incremento de 0.05%, resultado que es significativamente menor al observado en diciembre del 2019 (0.21%).

Asimismo, la inflación de enero del 2020 fue inferior a la de similar mes de los dos años anteriores (enero 2018 y 2019 fueron 0.13% y 0.07%, respectivamente).

Con el dato de enero del 2020, la variación anualizada (febrero 2019 – enero 2020) es de 1.89 %, resultado que se mantiene en el rango meta.

Televisión por cable

En enero del 2020 el incremento de la tarifa de la TV por cable, de 10.1%, fue el factor que tuvo la mayor incidencia en la inflación.

En contraparte, se registró una baja en los pasaje en ómnibus interprovincial, de -8.7% en promedio, lo cual tuvo la mayor incidencia a la baja (ver cuadro).

Grupos de consumo

Alimentos y Bebidas, presentó un ligero incremento de 0.05%, principalmente en hortalizas y legumbres frescas con 1.5%, seguido de carnes y preparados de carnes con 1,1% (cortes de pollo: pechuga 2% y pierna 1.6%, pollo eviscerado 1.8%, menudencia de pollo 1.7%, pavo eviscerado 1.3%, gallina eviscerada 0.9%, y churrasco de res 0.7%).

Vestido y Calzado, subió levemente 0.02%, registrando incremento de precios el servicio de confección y reparación de ropa con 0.2%; y en menor magnitud las telas y prendas de vestir con 0.03%.

Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad, fue el único que, en promedio, no presentó variación de precios, debido a un comportamiento diferenciado. De un lado, aumentaron los precios en reparación y conservación de la vivienda en 0.2% (enchufes, interruptores y tomacorrientes 0.6% y cemento 0.1%) y en las tarifas de electricidad residencial 0.1% (nuevo pliego tarifario con vigencia a partir del 4 de enero del presente año), y de otro lado, se redujeron los precios en los combustibles para el hogar en -0.1%, (gas natural por red para la vivienda en -1.9% y gas propano doméstico -0.1%).

Muebles, Enseres y Mantenimiento de la Vivienda, presentó una leve alza de 0.03%, por el servicio de lavado y mantenimiento en 0.2%; los artículos de cuidado del hogar 0.1% (productos de limpieza para calzado 0.7%, lava vajilla y similares 0.5%, insecticidas y ácido muriático con 0.2%, cada uno, cera para pisos y detergente con 0.1%, cada uno); y aparatos domésticos 0.03% (plancha 0.7%, termas 0.2% y horno microondas 0.1%).

Cuidados y Conservación de la Salud subió 0.04%, presentando mayores precios los servicios médicos y similares con 0.1% (consultas: oftalmología y medicina general con 0.2%, cada uno, y servicio dental 0.2%); y productos medicinales y farmacéuticos 0.04% (hipoglucemiantes, hipocolesteromiantes, vasodilatadores, suplementos vitamínicos y antigripales con 0.2%, cada uno).

Transportes y Comunicaciones, mostró una tasa negativa de -0.57%, debido principalmente a la disminución de precios del pasaje en ómnibus interprovincial en -8.7% y pasaje en taxi (automóvil) -1.1%, luego del alza estacional de fin de año; así como la reducción del pasaje en avión -2.7% (pasaje aéreo: nacional -4.1% e internacional -2%). En igual sentido, presentaron reducción de precios el equipo para el transporte personal -0.9% (automóvil -1% y motocicleta nueva -0.5%), el peaje vehicular con -2.4% (nueva tarifa a partir del 15 de enero 2020), y los combustibles para el transporte como gasohol -0.4%; en tanto que, aumentaron de precio el petróleo diésel en 1.3%, GLP vehicular 1.1% y gas natural vehicular 0.1%.

Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza, registró un incremento de 0.67%, debido a las alzas de precios en el servicio de esparcimiento y cultura con 4.1% (servicio de televisión de paga con 10.1%, entradas a discotecas 1.3%, servicio de baño y corte de pelo para mascota 0.5%, comida para mascota 0.4% y entradas a cines 0.2%); equipos y accesorios con 0.4% (reproductor de imágenes 1.1%, microcomputadora 0.8% y laptop 0.3%, discos compactos pregrabados 0.6%, cámara fotográfica 0.5%, televisores y equipo de sonido con 0.1%, cada uno); libros, periódicos y revistas con 0.1% (diccionarios 1.6%); y el servicio de enseñanza con 0.1% (matrícula en instituto superior no estatal 1.8% y Cetpro no estatal 0.8%, pensión en instituto superior no estatal 0.4%; y cuadernos 1.8%).

Otros Bienes y Servicios, creció en 0.12%, principalmente por el aumento de precios en cigarrillos con 1%; el servicio de cuidado personal 0.2% (corte de cabello para hombre y de mujer con 0.3%, cada uno, y pedicure y manicure con 0.2%, cada uno); otros artículos no especificados con 0.2% (joyas de oro 0.3%); y artículos de cuidados y efectos personales con 0.1% (cremas faciales 0.5%, talcos 0.4%, pañuelos y toallas de papel facial, champú y cremas dentales con 0.2%, cada uno). Sin embargo, presentó reducción de precios los gastos en turismo con -1.9%, por una menor demanda.