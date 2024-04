Según el último informe técnico, el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana incidió el comportamiento en la división de Educación (4.20%), por el componente estacional de los precios relacionados con la temporada escolar.

Se detalló que presentaron alza de precios las pensiones en colegio particular: secundaria (6.4%), primaria (6.3%) e inicial (6.1%).

También con los gastos en proceso de matrícula para colegio particular en inicial (3.1%), primaria (2.9%) y secundaria (2.7%); así como los pagos por otros conceptos en colegios estatales que subieron en promedio (0.7%).

Del mismo modo, se observó un aumento de precios enseñanza tales como gastos en proceso de matrícula: universidad particular (4.2%) e instituto superior particular (2.7%); así como pensión: universidad particular (3.8%) e instituto superior privado (2.9%).

“El reajuste de marzo de este año ha sido alto y está sugiriendo que los centros educativos notan una mejora en la evolución de ingresos de los padres de familia y eso permite que las pensiones suban a un ritmo mayor que el promedio”, expresó Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, a Gestión.

Otro factor que mencionó es la subida del precio de pollo eviscerado (6.07%) y huevo (12.08%) en marzo. “Eso le da volatilidad a la inflación porque el pollo es un alimento bastante consumido”, precisó.

Odar explicó que hay otro componente a tener en cuenta, como la volatilidad del tipo de cambio, que influye en la demora para reducir más la inflación.

Además, para la inflación del tercer mes del año, impactaron los precios en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con (1.70%), Transporte (0.80%), Restaurantes y Hoteles (0.49%) y Salud (0.43%).

De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE), los resultados muestran que durante marzo la inflación ha vuelto a la tendencia descendente que venía exhibiendo desde mediados del segundo semestre del 2023.

En el caso de Lima Metropolitana, ven una convergencia de la inflación hacia niveles de 3.05%, muy cerca del límite superior del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (1%-3%), a pesar del aumento mensual que estacionalmente registran en esta época del año los precios de algunos alimentos perecibles como el tomate y la cebolla, o también las tarifas de los servicios educativos.

“Ambos factores fueron exacerbados en este último mes, en particular, por las repercusiones de las altas temperaturas sobre la producción de pollo y huevos, lo cual ha presionado temporalmente al alza sus precios en los principales centros de distribución”, remarcó Teodoro Crisólogo, economista senior de IPE.

Precisó que, a nivel nacional, el IPC anual se redujo a 2.67% en marzo (13 meses de caídas consecutivas), lo cual refleja principalmente una alta base de comparación generada por los choques climáticos y el ambiente de conflictividad social que presionaron significativamente a alza los precios de diversos productos durante el primer trimestre del 2023.

En términos anuales, por ejemplo, los precios del pollo han caído en 21 de las 24 regiones, con mayores correcciones en ciudades como Ucayali (-20%) y Piura (-15%).

¿Qué otros productos subieron?

Durante el mes pasado no solo se vieron alzas en el sector educación, sino también en el precio de la cebolla de cabeza roja, que estuvo 33.22% más cara que el mes pasado.

Asimismo, subieron el apio (35.14%), la espinaca (30.02%), la vainita americana (25.54%), la lechuga (19.90%), el jurel (19.23%), el culantro (18.54%) y el perico (18.48%).

En tanto, los productos que bajaron en marzo fueron: palta fuerte (-13.11%), el choclo (-14.87%), la papa blanca (-4.76%), la papa amarilla (-6.33%) y la granadilla (-14.51%).

Solo en Lima Metropolitana, el precio que tuvo mayor incidencia en la inflación de marzo fue la pensión escolar no estatal

Más de 20 ciudades por debajo del 3%

En el periodo comprendido entre abril 2023 y marzo 2024, tres ciudades muestran tasas superiores al 3%: Ayacucho (3.28%), seguida de Huaraz (3.26%) y Lima Metropolitana (3.05%).

Mientras que en 22 ciudades están entre 1% y 3%. Entre ellas, Ica, Arequipa, Tarapoto, Trujillo. Con variación negativa solo se observa Pucallpa (-0.10%).

“Las causas de estas diferencias son diversas. En el caso de Ayacucho, ciudad que registra la mayor inflación a nivel nacional, vemos aún bastantes presiones al alza sobre los precios de las comidas fuera del hogar (en un contexto de mayor demanda por la temporada de Semana Santa) y también en otros rubros vinculados a artículos para el hogar y productos de salud”, dijo Crisólogo.

Añadió que, en ciudades como Huaraz, los mayores niveles de inflación frente al resto del país provienen de precios aún elevados de bebidas alcohólicas, lo cual estaría en parte vinculado a un traspaso más rezagado de los nuevos niveles de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a este tipo de producto.

En Lima las presiones al alza se mantienen en los rubros de alimentos (pollo y huevos) y tarifas de educativas, pero estos factores son temporales y deberían corregirse con mayor notoriedad en este segundo trimestre del año, advirtió el economista de IPE.

Por su parte, Odar manifestó que le está costando a Lima que la inflación vuelva al rango meta porque pareciera que hubiera cierta demanda interna relativamente fuerte o, por lo menos, resistente que hace que el IPC no ceda en los componentes de Educación, Alimentos, Restaurantes y Hoteles.

Detalló que en el resto de ciudades el choque de oferta, que fue muy fuerte a lo largo del año pasado -incluso antes-, ha ido cediendo. “Las ciudades del norte tienen una inflación dentro del rango”, aseveró.

Para ambos economistas, el escenario base de abril es que la inflación de Lima Metropolitana retorne al rango meta, por la comparación en los precios de diversos productos de la canasta de alimentos frente a los niveles registrados durante el mismo mes del 2023.

“Por ejemplo, si la inflación mensual en abril registra un resultado similar a la mediana promedio de los últimos 15 años, la inflación anual de Lima Metropolitana descenderá a niveles de alrededor de 2.7%, dentro del rango meta del BCRP”, proyectó Crisólogo.

Este resultado, sin embargo, dependerá de la rapidez con la que se reviertan los choques que han afectado temporalmente a los precios del pollo y huevos. El panorama será más claro a medida que contemos con mayor información de la dinámica de los precios de estos productos a lo largo del mes, acotó.

No obstante, Odar señaló que hay ciertos riesgos por la presión cambiaria, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá cautela en la reducción de sus tasas.

¿Más recortes de tasas en el Perú?

En marzo, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo su tasa de interés clave en 6.25%, tras recortarla en los seis meses anteriores.

El reporte del Área de Estudios Económicos del BCP señaló que existen buenas razones para que el BCRP mantenga nuevamente su tasa o se anime por un recorte en su reunión de la próxima semana (jueves 11 de abril).

“A favor de un recorte de 25pbs se podría argumentar que la tasa real es aún muy alta... Por otro lado, argumentos a favor de mantener la tasa de referencia en 6.25% son una alta inflación mensual en marzo y lejos de su mediana histórica, así como una inflación core que aún no retorna al rango meta”, indicó el reporte de la entidad.

Para fin de año, mantienen expectativa que el BCRP recortará su tasa a un nivel entre 4.50% y 5.00%, siendo más factible que se ubique en el límite superior de dicho rango si la FED solo recorta su tasa 75pbs.

