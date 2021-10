A dos meses de la Navidad, los contenedores siguen llegando a la Zona Franca de Tacna para su distribución en el sur y, en parte, en Lima. El presidente de Zofratacna, Aldo Fuster, da su perspectiva de la campaña que se avecina, así como de los planes para impulsar la exportación.

¿Cómo va la reactivación de Zofratacna?

Hemos recuperado los números del 2019, inclusive con mejoras. Ya hemos pasado los promedios del segundo semestre del 2019.

¿Es más por importación o exportación?

Básicamente importación. La exportación recién la estamos impulsando, vamos a tener números interesantes el 2023 con cuatro empresas importantes que están entrando.

¿De qué rubros serían?

Una de frutas y verduras congeladas que está empezando a exportar. Hay otra instalada, de hamburguesas veganas, después una planta de aceite de oliva y procesamiento de aceituna, y hay una que instalará un packing de frutas que trabajará con la producción de Tacna y Moquegua, deberíamos así duplicar las exportaciones.

¿A qué porcentaje llegarían?

Nosotros movemos US$ 350 millones al año y las exportaciones el último año fueron el 4% del total, bastante bajo. Si estas empresas entran en operación normal, llegaríamos al 10% el 2023.

¿Qué rubros están siendo claves en importación?

Lo que lidera la importación en las últimas estadísticas son zapatillas, luego licores que siempre es importante, ropa de marca, celulares, que antes no entraban, después hay una serie de ítems, electrodomésticos. La cartera es amplia.

¿El movimiento este año sería mayor al 2019?

Sí, en un dígito, si tenemos un buen cierre de año podemos llegar a dos dígitos, pero tenemos en contra el costo de los fletes, en el caso de China se pagaba US$ 2,500, ahora US$ 15,000. Hay productos que no justifica traer, podría afectar la campaña Navideña.

¿Cómo cuáles?

Los que tienen un tamaño importante y bajo valor pierden competitividad, como el caso de juguetes. En zapatillas, además del costo del flete hay problemas de abastecimiento en China, no sé si hay sobre demanda o baja velocidad de fabricación por el covid, tampoco están seguros los stocks.

¿Y ello tiene impacto en Lima?

Básicamente en provincias del sur, aunque hay algunas operaciones que usan a Zofratacna como plataforma logística y envían productos a Lima.

¿Habrá nuevas subastas de lotes?

Tuvimos una última en julio, en la que se adjudicó los lotes más grandes del packing de frutas. Los demás fueron de subastas anteriores. Hay otras adjudicaciones para servicios, entró una empresa tecnológica que está haciendo un hosting, entraron servidores, es una actividad nueva que tenemos y ojalá se desarrolle, el enfoque sería dar valor agregado a productos y poder exportarlo.

Las empresas son más de agroindustria…

Sí, agroindustriales, de alimentos. Esta empresa de hamburguesas veganas dará un impulso importante a Zofratacna, han cerrado ventas a 11 países de la región, será un embajador nuestro en otros países, tienen contrato con Cencosud, tenemos expectativa de que les vaya bien. La idea es replicar esto. Esperamos tener otra subasta a fin de año y captar otros interesados.

Sobre la reapertura de fronteras con Chile, ¿hay alguna novedad?

Hay un asunto más político en el lado chileno. Aparentemente no hay intención de abrir la frontera aún, apelando a los temas sanitarios, pero en Tacna ya estamos casi al 80% con dos dosis de la vacuna y ellos (Arica) también sobre 80%. Hay presión política de gremios (en Chile) que han visto sus ventas crecer considerablemente allá.

¿Demoraría mucho más?

No creo que sea antes de seis meses, ya que para marzo o abril se abriría la frontera.

¿Cómo ven la campaña navideña en Tacna?

Veo a los comerciantes muy preocupados por el cierre de la frontera, los costos del flete marítimo, el tipo de cambio. Las variables están en contra, no creo que tenga las dimensiones de antes.

A solo un paso del e-commerce

Luego de más de un año de espera, se aprobó la modificación del reglamento de la Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna en marzo último. Aldo Fuster, presidente de Zofratacna, señaló que ya coordinan con operadores logísticos autorizados para realizar los despachos a nivel nacional y planean instalar almacenes para el control aduanero.

Sin embargo, dijo, aún falta un paso para concretar la iniciativa. Y es que, el reglamento gravó a las operaciones de comercio electrónico con el IGV (18%) y el arancel especial (6%), haciendo menos competitiva la actividad. Por ello, trabajan para lograr la exoneración del IGV en el Congreso de la República. “La norma pretendía que el e-commerce sea una herramienta más de venta, como en Amazon o Aliexpress, donde compras un producto, no paga tributo y llega a tu casa. En Zofratacna se paga 6% y la empresa paga el impuesto a la renta, igual hay recaudación”, anotó. Refirió que la operación permitiría comprar hasta por US$ 200 -con límite de US$ 3,000 al año-, pagando solo el arancel (6%) más el flete al lugar de destino.