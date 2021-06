El café peruano busca conquistar el mercado de Corea del Sur, país donde se consume más café en el continente asiático. Es por ello que las agroexportadoras peruanas están diversificando su producción y especialización de café para incrementar su calidad comercial y oportunidades en el país asiático.

Solo entre enero y mayo de este año Corea del Sur compró US$ 2.7 millones de café peruano, y se espera que esta cifra aumente en los próximos meses, ya que agroexportadores peruanos en julio participarán en ferias presenciales en dicho país para promocionar la calidad de los cafés que se producen en regiones de la selva peruana, señaló Susana Yturry, gerente de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

“Estamos buscando que la presencia de café peruano no se limite solo al café instantáneo o café blend, sino también hacernos conocidos por nuestro café orgánico y premium. En este mercado tan cafetero, queremos que se consuma con mayor frecuencia café de especialidad peruana”, comentó.

Perú exportó café por unos US$ 72.7 millones entre enero y mayo de este año, según información de ADEX.

El principal destino fue Estados Unidos (US$ 17.2 millones), seguido por Colombia (US$ 12.04 millones), Alemania (US$ 9.7 millones), Canadá (US$ 5.9 millones), Bélgica (US$ 3.8 millones), entre otros.

Granos andinos

La representante de ADEX también destacó el posicionamiento que están logrando en el mercado exterior productos peruanos como los granos andinos. Así, anotó, en el mercado chileno, y acorde a la tendencia de consumir desayunos más saludables, los supermercados del país vecino del sur están colocando en sus góndolas cada vez más productos como la quinua, kiwicha y chía, que son combinados con arándanos y otras frutas frescas.

“El chileno, aparte de valorar nuestra cultura gastronómica y ser un asiduo asistente a restaurantes peruanos, hoy está consumiendo en casa o en el trabajo desayunos a base de granos andinos. En su lista de compras en el supermercado incluye muchos productos procesados de calidad premium provenientes del Perú”, sostuvo Yturry.

En corto

Potencial. Los snacks a base de papas nativas de origen peruano se están abriendo paso en países vecinos como Chile, donde prefieren los sabores característicos con salsas del Perú. “Las empresas agroexportadoras peruanas están llegando directamente a los supermercados de diferentes países de la región, incluso están trabajando marcas blancas para algunos retailers”, comentó Susana Yturry.