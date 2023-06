A consideración de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), el reciente dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso es perjudicial para todos los afiliados del sistema de pensiones, ya sea privado o público.

La asociación reiteró su preocupación respecto a la propuesta del Congreso en un comunicado difundido el día de hoy.

“Reforma de manera drástica el Sistema de Pensiones vigente en el Perú y establece medidas que perjudicarán tanto a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones a cargo de las AFP, así como también a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones a cargo de la ONP”, se lee en el documento.

Como se recuerda, el grupo de trabajo del Legislativo aprobó un dictamen de reforma pensionaria el último 9 de junio. La propuesta recoge más de 20 proyectos de ley sobre la materia.

Una de las novedades de la iniciativa es la creación de las Gestoras de Fondos de Pensiones (GFP), además de la creación de las cuentas individuales de capitalización acumulativa (CICA), algo inédito para la ONP, que en la actualidad mantiene un esquema de reparto. El Ejecutivo, por su lado, también ha presentado su propia propuesta.

Puntos clave

Para Aspec, será necesario que se sostenga un debate amplio y mesurado en el Pleno sobre la reforma del sistema de pensiones. En ese sentido, existen cuatro asuntos cruciales que la asociación considera que el Legislativo no puede pasar por alto en la discusión.

El primero involucra al Comité de Inversiones de las AFP. Aspec consideró que este grupo debe contar con un representante de los afiliados. “Debe ser elegido por concurso público dentro de una lista de profesionales afiliados a la AFP que cuenten con requisitos mínimos de experiencia en la dación de créditos o inversiones”, sostuvo Aspec al respecto.

La asociación explicó que el concurso público debería estar a cargo de una universidad “de prestigio” y que dicho representante tendrá el encargo de informar mensualmente sobre las inversiones aprobadas por las AFP.

“De este modo se eliminará el riesgo de que las AFP inviertan en operaciones que ocasionan pérdidas o en las empresas vinculadas a su grupo económico para beneficiarlas indebidamente a costa de los afiliados”, agrega Aspec.

Otro asunto de interés para el gremio gira en torno a la cuenta encaje legal. Para Aspec este mecanismo no se utiliza actualmente para las compensaciones a los afiliados. “Por ello se debería disponer que la SBS, en un lapso no mayor de 30 días de promulgada la ley, disponga la aplicación del dinero de dicha cuenta a fin de reponer las pérdidas sufridas por los afiliados, lo cual debería realizarse en un plazo no mayor de 30 días calendarios”, propuso como salida el gremio.

Además, Aspec consideró que debe consignarse, de manera expresa, la posibilidad de la libre desafiliación de las AFP sin límite de edad. De igual forma debería ocurrir con la opción de retirar hasta el 95.5% de los fondos para las personas jubiladas, en todas sus modalidades.