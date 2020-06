El sector aerocomercial, uno de los más golpeados con la paralización que produjo la pandemia del COVID-19, ya se prepara para el reinicio de operaciones, el cual podría arrancar en julio con vuelos a destinos nacionales. En diálogo con Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), señaló que los protocolos para el reinicio de operaciones ya fueron presentados ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y se encuentran pendientes de evaluación y aprobación.

En ese sentido, Gutiérrez señala que la industria aerocomercial local “no ha inventado la pólvora”, pues su propuesta de protocolos recoge la experiencia de IATA y la industria a nivel mundial. Esto significa que existirán nuevas condiciones para los pasajeros tanto en los aeropuertos como al abordar una aeronave.

“En términos generales es lo mismo que se está implementando en otros países. Lo que se va a buscar es evitar la aglomeración de personas. Ese es el objetivo de todo esto en toda la secuencia desde que llega el pasajero al aeropuerto y pasa por los diferentes niveles, controles, arcos de seguridad, sala de espera, avión y salida. Lo que se está evitando es puntos de cuellos de botella que generen aglomeración de personas. Los aeropuertos están haciendo implementación de puntos en los pisos para que se mantenga la distancia física, así como la implementación de estos vinilos en counter para que la interacción entre personas tenga una barrera física y se evite cualquier tipo de contagio. Será obligatorio utilizar mascarilla en todo el momento del vuelo y en el aeropuerto”, señalo Gutiérrez a Gestión.pe.

Así, con el objetivo de reducir la aglomeración de personas, los protocolos apuntan a reducir la cantidad de vuelos por hora que ingresan y salen de los aeropuertos del país. De tal manera se evitará la concentración en zonas con el recojo de maletas, check-in, registros, entre otros.

“Si normalmente tenías una aerolínea tenía que hacer 30 vuelos al día, todo eso se va estar limitado porque vas a tener que tener restricciones de capacidad en el aeropuerto para evitar cuellos de botella. Además, este reinicio de operaciones no va será como era hace tres meses. Nosotros esperamos que haya lentitud en la operación y en la recuperación, pero además el mismo hecho de que no van a poder darse las 35 operaciones por hora de entrada y de salida en el Jorge Chávez. Si una aerolínea tiene cuatro vuelos a un destino en un día, ya no se podrán programar de esa manera”, sostuvo el vocero del sector aerocomercial.

Dentro de la aeronave, los protocolos no contemplan ninguna posibilidad de restricciones en la capacidad de pasajeros. En primer lugar, señala Gutiérrez, porque los aviones cuentan con filtros y recirculación de aire acondicionado que permite eliminar el 99.9% de los patógenos en el aire. En segundo lugar, porque la operación sería más inviable aún. Sin embargo, si habrán restricciones en los servicios que se ofrecen a bordo del avión.

“Se va a restringir el movimiento de pasajeros en el avión, por lo tanto los baños van a estar limitados para evitar el movimiento de pasajeros en la aeronave. De igual manera los servicios de snacks o bebidas no se van a dar hasta ver cómo van evolucionando. Las primeras medidas son las restricciones al servicio para evitar la interacción entre personas. Como los vuelos nacionales son cortos, lo más probable es que los baños estén restringidos para evitar colas en los mismos, salvo una emergencia”, manifestó.

Con más de 90 días de paralización y con nuevos costos operativos, Gutiérrez estima que el precio de los pasajes se mantendrá en el mediano plazo. En primera instancia, se encontrarán ofertas interesantes para estimular el mercado. Sin embargo, el escenario es que las tarifas sean estables o similares a niveles previos a la pandemia.

“Se necesita estimular el mercado y lo más probable es que las tarifas se mantengan o se encuentren ofertas interesantes al principio para incentivar la demanda. El precio del combustible está bajo y eso va ayudar con seguridad. Las tarifas se van a mantener porque estamos en un escenario en el que las tarifas a nivel local no han estado altas. Este escenario se va a mantener si es que no tienes más movimiento en cuanto a la búsqueda de estimulación de la demanda”, indicó el vocero de AETAI.