La ilusión de conocer el Lago Titicaca y otros atractivos que alberga Puno se esfumó para más de mil turistas -entre nacionales y extranjeros- que por día viajan vía aérea a esa región. Y es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidió informar de manera sorpresiva un nuevo cierre temporal del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, el segundo cierre en lo que va del mes de mayo.

Desde fines de abril, Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) administrador del terminal aéreo en Puno, viene restringiendo operaciones debido a los trabajos de mantenimiento de la pista de aterrizaje. Esta vez, el cierre temporal durará siete días, hasta el domingo 29 de mayo, por lo que operadores turísticos y empresarios han expresado su disconformidad, señalando que dichas obras debieron realizarse durante los dos años que el turismo estuvo paralizado debido a la pandemia del COVID-19.

“Solo el domingo (22 de mayo) hemos realizado cambios en los paquetes turísticos de al menos 50 turistas extranjeros. Los que ya estaban en Puno han tenido que viajar por seis horas hasta Arequipa para tomar un avión hacia Lima. En estos días seguiremos haciendo modificaciones que afectan al turista”, comenta Javier Quiñonez, director ejecutivo de la agencia Viajes Pacífico. Este es solo un caso.

De acuerdo a Francisco Basili, presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado (Aptae), el cierre temporal del aeropuerto en Juliaca no fue avisado con anticipación, pese a que las entidades saben que mayo es el inicio de la temporada alta para el turismo receptivo anglosajón, el cual dura hasta agosto.

El cálculo de Aptae es que Puno está recibiendo -post pandemia- alrededor de 1,000 turistas al día que llegan vía aérea con un promedio de gasto diario de US$ 80 -aunque el turista extranjero puede llegar a los US$ 100-. En ese sentido, una semana de cierre del aeropuerto significa más de medio millón de dólares (US$ 560,000) en pérdidas para el rubro gastronómico, hotelero y otros servicios.

“Juliaca es importante por la ruta al lago Titicaca, además forma parte del corredor turístico del sur conformado por Ica, Nazca, Cusco y Arequipa, incluso Madre de Dios. El turista se queda al menos 20 días disfrutando de toda esa ruta. Lo que nos preocupa ahora es que los operadores turísticos que están fuera del país dejen de ofrecer este destino hasta que haya garantía que no habrán nuevos cierres”, agregó Basili.

De hecho, la Cámara de Comercio de Puno ha solicitado a AAP una reunión y están a la espera de que se concrete para este martes 24 de mayo. El presidente del gremio empresarial de la región, Francisco Aquise, anotó que la reactivación turística en Puno apenas alcanzaba el 30% del nivel prepandemia. “Lo que están haciendo nos perjudica cuando estamos en plena reactivación y se ha contratado a más personal. El turista se va desilusionado y se lleva una mala experiencia”, dijo.

Fuente: Cámara de Comercio de Puno

Nueva pista de aterrizaje

En lo que va de mayo, es la segunda vez que se cierra el aeropuerto de Juliaca debido a que los trabajos de mantenimiento de la pista de aterrizaje demoran más de lo previsto. Si bien un comunicado del MTC menciona que la suspensión temporal de las operaciones del terminal aéreo se hizo de forma coordinada con las aerolíneas, las agencias de viaje no contaron con la misma información.

No hay seguridad de que no se realicen nuevos cierres y más cuando la concesionaria del aeropuerto ha propuesto la rehabilitación completa de la pista de aterrizaje, señala Aquise.

En febrero último, el MTC y el concesionario informaron que se invertiría US$ 54 millones para realizar los estudios para la rehabilitación del lado aire del aeropuerto de Juliaca, que comprende la reparación de la pista de aterrizaje, calles de rodaje, margen de pista, franja de pista, zona de parada, área de seguridad de extremo de pista, sistema de drenaje y plataforma de aeronaves entre otros.

“Aún falta viabilizar este proyecto pero lo que estamos pidiendo como empresarios es que en ningún caso se permita el cierre total de la pista, debe realizarse un manejo adecuado”, subrayó.

¿Hay otros aeropuertos en Perú en mal estado? Según Basili de Aptae, no hay reportes que indiquen que otros aeropuertos deban cerrar sus pistas; sin embargo, mencionó que hay algunos terminales que requieren mejorar sus equipos, como es el caso del aeropuerto de Trujillo, que más reportes tiene de reprogramación de vuelos nocturnos debido a la densa neblina y la falta de iluminación.

Dato

Latam y Sky son las aerolíneas afectadas con el cierre temporal del aeropuerto de Juliaca. Ambas empresas informaron que los pasajeros con vuelos afectados tendrán flexibilidades para cambios y/o devoluciones sin ningún tipo de penalidad. En el caso de Latam también informaron sobre las facilidades para que los pasajeros afectados pueda redirigir sus vuelos hacia aeropuertos cercanos como Cusco y Arequipa.