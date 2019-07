Adex: ventas al exterior de 15 regiones caen en los primeros cinco meses del año

Las exportaciones regionales, sin contar Lima y Callao, sumaron más de US$ 11 mil 463 millones entre enero y mayo lo que representó una contracción de 11% respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo a la Asociación de Exportadores (Adex) .

La oferta tradicional (US$ 8 mil 736 millones) descendió 14.4% mientras que la no tradicional (US$ 2 mil 727 millones) creció 3.8%.

A fin de apoyar a la recuperación de los despachos con valor agregado, Adex suscribió convenios con los gobiernos regionales de Huancavelica, Pasco, Moquegua y La Libertad para impulsar la oferta productiva exportable del interior del país; y organiza la feria Expoalimentaria 2019 (del 25 al 27 de setiembre próximo), plataforma comercial para el sector alimentos que será visitado por miles de compradores internacionales.

Por regiones

La principal región exportadora fue Arequipa (US$ 1,986 millones 113 mil) cuyos envíos cayeron 9%. Su oferta está constituida principalmente por cobre, oro, molibdeno, plata y plomo, que juntos representan el 85%. Otras son fibra de alpaca, harina de pescado, hilados de lana, ácido ortoborico, y barras de acero, entre otros.

Los productos llegaron a 64 mercados, entre los que destacaron China, Japón, India, EE.UU. y Suiza. Otros son Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, España, Canadá e Italia.

Áncash fue la segunda región con US$ 1,689 millones (-12%). Los despachos tradicionales concentraron el 93.2% de su oferta y los no tradicionales el 6.7%. Sus tres principales partidas –cobre, zinc y harina de pescado– representaron el 87%. China, Alemania, España, Japón y Chile fueron los principales destinos de su oferta.

En tanto, Ica (US$ 1,501 millones 308 mil) arrojó una ligera caída de 1.1%. Entre sus productos más demandados destacaron el hierro, la gasolina sin tetraetileno de plomo, uvas frescas, oro y harina de pescado. Llegaron a 83 mercados, entre los que sobresalieron China, EE.UU., Japón, Brasil y Países Bajos.

En cuarto lugar se ubicó Piura (US$ 1,168 millones) que creció 5.2%. Esta región del norte peruano sobresalió por sus despachos de pota congelada y mangos que representaron el 26% del total de sus envíos.

Libertad (US$ 918 millones) se contrajo 10%. Sus despachos primarios son el 55%, y los de valor agregado el 45%. Dentro de su oferta no tradicional resaltan las preparaciones para alimento de animales, arándanos, paltas, espárragos y uvas.

Según cifras de Adex , 15 regiones presentaron preocupantes descensos. Además de Arequipa, Áncash, Ica y La Libertad, cayeron Cusco (-12%), Apurímac (-43%), Junín (-20%), Puno (-47%), Tacna (-9%), Pasco (-54%), Madre de Dios (-39%), Loreto (-74%), Ucayali (-14%), Amazonas (-17%) y Huancavelica (-55%).

Mientras que otras ocho regiones del interior del país mantuvieron cifras favorables: Piura, Moquegua, Cajamarca, Lambayeque, Ayacucho, Tumbes, San Martín y Huánuco.

Los despachos primarios de las regiones, exceptuando Lima y Callao, representaron el 76.2% del total y los de valor agregado el 23.8%.