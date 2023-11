La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que los despachos peruanos a Brasil entre enero y septiembre alcanzaron los US$ 1,404 millones, un 15% más que lo registrado en el mismo periodo del 2022.

El gremio se reunió con autoridades del país sudamericano con el objetivo de facilitar el acceso sanitario de productos agroindustriales, agropecuarios, pesqueros y acuícolas. De esta forma, buscan incrementar los envíos no tradicionales a Brasil, que concentran el 30% del total de despachos en el año (US$ 417 millones).

La delegación de la Embajada de Brasil estuvo integrada por el secretario de Defensa Agropecuaria (SDA), Carlos Goulart; la agregada agrícola de la misma entidad, Angela Pimenta; el director del Departamento de Negociaciones de Temas Sanitarios del Ministerio de Agricultura (MAPA), Marco Antonio Alencar; la coordinadora General de Temas Internacionales (SDA), Virginia Carpi y representantes del empresariado de ese país.

Fortalecer lazos

En la cita los representantes de ADEX, encabezados por su past president Erik Fischer, reconocieron los avances alcanzados por los gobiernos de ambos países. En el caso del Perú, se informó del ingreso de tomates de todas las regiones y de 14 especies de flores cortadas.

Sin embargo instaron a priorizar y avanzar en las gestiones de otros productos de interés como los cítricos (naranja y limón), lácteos, huevos y ovoproductos, langostinos y pota (límites de sodio).

“También se resaltó la necesidad de promover medidas facilitadoras del comercio y fortalecer las capacidades de los integrantes de las cadenas productivas, el uso de certificados digitales, mejorar los canales de información y comunicación, y desarrollar guías sobre los requisitos y plataformas existentes”, precisó ADEX en un comunicado.

Cifras anuales

De acuerdo a ADEX, las exportaciones peruanas a Brasil sumaron cerca de US$ 1,636 millones en 2022, lo que significó un incremento de 43% en relación al año previo.

“US$ 1,111 millones fueron de productos primarios, en su mayoría minerales e hidrocarburos, y US$ 525 millones de no tradicionales, que se concentraron en 3 sectores: químico, minería no metálica y agroindustria con variaciones positivas de 42%, 41% y 17%”, aseguró el gremio.

De igual forma, ADEX indicó que dentro del sector agroindustrial los productos con mayor presencia fueron las aceitunas, orégano, tara, tomates en conserva y espárragos.

En el caso del sector pesquero-acuícola, figuraron la pota, grasas y aceite de pescado, filetes congelados de merluza, preparaciones y conservas de pescado y truchas congeladas.

En los primeros 9 meses del 2023, las importaciones procedentes de Brasil alcanzaron los US$ US$ 2 mil 617 millones, representadas principalmente por aceites crudos de petróleo, vehículos diésel, tractores de un solo eje de carga, y vehículos ensamblados, detalló ADEX.

