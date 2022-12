Seis gremios agrupados en Mypes Unidas -integrado por Aspan, Asociación Gamarra Perú, Apmega, entre otros- solicitaron a la nueva presidenta de la República, Dina Boluarte, la implementación de un Plan de Contingencia y Emergencia para las micro y pequeñas empresas para afrontar la agudización de la crisis política.

En un comunicado, afirmaron que el contexto político “destruyó” la campaña navideña de miles de mypes en el país, temporada que usualmente suele representar hasta el 40% de los ingresos de los comercios.

“Después de 16 meses de gobierno y con más de 80 ministros, no se ha diseñado ninguna política integral que ataque la problemática de las mypes, ni se implemento medidas de rescate en favor de nuestro sector. El desempleo, la quiebra, el incremento de la informalidad y la pérdida de empleo formal no es una narrativa sino una realidad palpable y eso es debido a que desde el Ejecutivo no se ha diseñado ninguna medida contra cíclica a este fenómeno producido por la crisis económica, política y mundial que estamos viviendo”, indicaron.

Además, advirtieron que el caos en la sociedad ante el cierre de carreteras y movilizaciones, afectan el normal desarrollo de las actividades económicas golpeando la campaña de fin de año que miles de empresarios de la microempresa ven como una fuente importante para afrontar el 2023.

“Es urgente que en acuerdo con la Presidencia de la República y el Congreso implementemos un Plan de Contingencia y Emergencia para las Mypes para poder afrontar la agudización de la crisis. Nuestra situación no puede esperar más por lo que debe convocarse a los gremios de las Mypes para un acuerdo mínimo de cara al 2024″.

Los gremios esperan que se incorporen temas como la aplicación de salvaguardas para la industria textil, ampliación de presupuestos en el programa Compras Myperú; financiamiento para la recuperación de capital, impulso al Turismo y tregua tributaria.