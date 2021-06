Argentina logró un acuerdo con el Club de París que le permitirá evitar un incumplimiento de pagos el próximo 31 de julio y le implicará un alivio temporal de unos US$ 2,000 millones, anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo que nos permita no tener que enfrentar una situación de incumplimiento o de default el día 31 de julio”, cuando termina el periodo de gracia para pagar el último tramo de deuda por unos 2.400 millones de dólares con este grupo de acreedores, dijo Guzmán en una rueda de prensa.

“En lugar de hacerse frente a los US$ 2,400 millones que estaban programados, se hará frente a un conjunto de pagos que sumarán alrededor de US$ 430 millones, lo que implica un alivio financiero para Argentina de US$ 2,000 millones” en lo inmediato, de acuerdo al ministro. Ese pago era el último tramo de una deuda que se había renegociado en 2014.

“Pagar esa cantidad hubiese sido un golpe a las reservas internacionales, hubiese generado más inestabilidad cambiaria y más inestabilidad macroeconómica. Por otra parte, un incumplimiento, una situación de default, también hubiese sido un golpe para la economía”, comentó el ministro.

Guzmán señaló que aún no están completamente definidas las nuevas fechas de pago, pero es probable que la primera sea el próximo 31 de julio y la segunda en 2022, sin más detalles.

“Argentina tendrá tiempo hasta el 31 de marzo de 2022 para apuntar a una reestructuración más permanente con el Club de París y continuará haciendo esfuerzos para llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, señaló el ministro.

Argentina reestructuró el año pasado unos US$ 66,000 millones de acreencias con bonistas privados y desde entonces lleva adelante negociaciones con el FMI para un nuevo programa crediticio que reemplace el suscrito en 2018, por el cual debe unos US$ 44,000 millones.