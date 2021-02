FOTOGALERÍA. El comercio social ha tomado una especial relevancia en el crecimiento web en los últimos años, y más en este pasado 2020 marcado por la Covid19. Desde Hootsuite, la plataforma mundial líder en la gestión de redes sociales, nos muestran las mejores prácticas para expandir la huella social de las marcas y aprovechar momentos señalados para incrementar las ventas. ¿Recuerdas cuando comenzaba a oírse aquello del e-commerce? Cuánto hemos evolucionado desde entonces, en especial los pequeños comercios, que han visto como una situación de pandemia mundial les ha obligado a cerrar sus espacios físicos, pero les ha acercado mucho más a su público gracias a Internet y la interacción por redes sociales, según Emprendedores.

¿Pero, a qué nos referimos cuando hablamos de comercio social?

El comercio social es lo que sucede cuando los expertos en marketing cogen lo mejor del comercio electrónico y lo combinan con las redes sociales. Los compradores de hoy en día recurren asiduamente a Facebook, Instagram y Twitter para decidir qué comprar online. De hecho, los últimos datos de octubre del informe Digital 2020 elaborado por Hootsuite y We Are Social revelan que el 89% de las personas visitó la web de alguna tienda y el 79% realizó alguna compra a través de Internet.

Además, plataformas como Instagram reportaron que 1,16 mil millones de personas en todo el mundo fueron alcanzadas por anuncios en la red social. Por ello, las plataformas de redes sociales escriben en mayúscula esta tendencia al agregar botones de respuesta directa a su publicidad como el “comprar ahora” que estimulan a los usuarios a pasar a la acción.

Esto demuestra y fomenta que los consumidores acudan a las redes sociales de las marcas para conocer más sobre sus productos y para comprarlos directamente a través de ellas, lo que muestra el valor potencial del comercio social. ¿Por qué es importante para tu negocio?

1. Hace que las compras online sean más sociales

Es probable que los centros comerciales se estén quedando obsoletos, pero eso no significa que los consumidores quieran una experiencia de compra solitaria. Por eso el comercio social permite que los compradores online puedan consultar con amigos y familiares y enseñar sus compras mediante publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter, así como compartirlas a través de mensajería instantánea. Además, la mayoría de las marcas ya cuentan con foros en sus sitios web donde los clientes pueden publicar fotos y reseñas para aconsejar a otros compradores y crear un sentido de comunidad. Gracias a estas nuevas prácticas, tu audiencia ya no tiene que ir a un espacio físico para vivir esa experiencia común de compra.

2. Reduce la fricción del proceso de compra

Una experiencia de usuario positiva es la clave para lograr la fidelidad de los clientes. Los consumidores recuerdan las marcas que permitieron que la compra fuera rápida, sencilla y estéticamente satisfactoria. Al eliminar el paso adicional de dejar su red social preferida para ir a un sitio web y comprar un producto, podrás mejorar considerablemente la experiencia del comercio electrónico para tu audiencia.

3. Te permite acceder a millones de personas

El comercio social no solo facilita la experiencia de transacción, sino que también te proporciona comentarios sobre tus productos. Es habitual que los consumidores utilicen las redes sociales para hablar y hacer críticas de los artículos o servicios. Si algo de lo que vendes no está funcionando, lo sabrás inmediatamente y podrás ofrecer un trato personalizado al cliente a través de la plataforma. Utiliza los comentarios para hacer más de lo que está funcionando y para mejorar lo que no.

4. El comercio social es el presente y futuro de las compras online

Según datos del Digital 2020, el comercio social ha experimentado un crecimiento espectacular, también relacionado con la pandemia de la Covid-19, y 35 millones de usuarios en España han realizado compras por Internet. Si nos fijamos en los sectores, donde más gasto hicieron los españoles en 2020 fue Turismo y Viajes (casi 22.000 millones de euros), seguido de Tecnología y Dispositivos Electrónicos (casi 5.000 millones de euros) y Moda y Belleza (más de 4.000 millones de euros). Aún así, los que más crecimiento han experimentado en compras con respecto al año anterior han sido los sectores del Hogar y la Alimentación y Cuidado Personal, con un 18% más ambos, seguidos por Moda y Belleza que han aumentado un 15% en ventas.

Además de que el comercio social ayuda a las marcas a aumentar sus ventas, no hay que olvidar que la escucha social, o social listening, es vital para ayudar a tu marca a tomar las decisiones adecuadas en tu estrategia, porque te ayuda a analizar y a responder a las conversaciones que ocurren sobre tu empresa en las redes sociales. Es importante descubrir en qué plataforma están hablando de tu marca y saber qué redes sociales están utilizando los usuarios para dar su opinión, ya que esto te permitirá crear una estrategia adecuada para unirte a las conversaciones a través de la participación orgánica y la publicidad pagada.

Además, según Hootsuite, la escucha social no sólo trata de dar seguimiento a las métricas, también trata de obtener información sobre lo que los clientes, actuales y potenciales, esperan de una marca, y qué se puede hacer para dar respuesta a esa demanda. Hay que asegurarse de analizar perfiles y tendencias a lo largo del tiempo, en lugar de sólo comentarios individuales. Esta información general se puede convertir en el pilar fundamental sobre el que descansa la futura estrategia de la marca.