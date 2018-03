Las 10 ciudades cuya población acumula una riqueza mayor a US$ 1,000 millones FOTOS | Un informe de New World Wealth revela que en cada una de las 10 ciudades más ricas del mundo, sus residentes poseen una riqueza combinada de al menos US$ 1,000 millones, ¿cuáles son?

- / - FOTO 1 | 9 Singapur: riqueza privada total de $1 billón (€806 mil millones) (EMPATE) - / - FOTO 2 | 9 Sídney: riqueza privada total de $1 billón (EMPATE) - / - FOTO 3 | 8. Hong Kong: $1,3 billones de riqueza privada total (€1,5 billones) - / - FOTO 4 | 7. Los Ángeles: $1,4 billones de riqueza privada total (€1,13 billones) - / - FOTO 5 | 6. Shanghái: $2 billones de riqueza privada total (€1,61 billones) - / - FOTO 6 | 5. Beijing: $2,2 billones de riqueza privada total (€1,77 billones) - / - FOTO 7 | 4. Silicón Valley: $2,3 billones de riqueza privada total (€1,85 billones) - / - FOTO 8 | 3. Tokio: $2,5 billones de riqueza privada total (€2,01 billones) - / - FOTO 9 | 2. Londres: $2,7 billones de riqueza privada total (€2,17 billones) - / - FOTO 10 | 1. Nueva York: $3 billones de riqueza privada total (€2,41 billoness) - / -