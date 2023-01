El aventurero español Manuel Lorenzo que viajaba en su moto de “extremo a extremo del continente americano” para completar un récord Guinness se encuentra varado en Perú, en un contexto de protestas políticas y sociales que suman 65 muertos en menos de dos meses. “Las protestas afectan directamente al proyecto de no conseguir llegar hasta el norte de Alaska en el sentido que no puedo salir de Perú por vía terrestre. A eso hay que añadir que he roto la moto justo en Perú”, lamentó Lorenzo. (Fuente: EFE)