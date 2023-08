Rusia abrió una investigación sobre el accidente de avión en el que presuntamente viajaba el jefe del grupo paramilitar Wagner. Ninguno de los diez ocupantes de la nave sobrevivió, pero las autoridades no han anunciado oficialmente el deceso del jefe de Wagner, ya que los cuerpos todavía no han sido identificados. El presidente Vladimir Putin, que considera a Prigozhin como un traidor tras su rebelión a finales de junio, no mencionó el tema directamente en sus apariciones públicas tras el hecho. Mientras tanto, varias personas se concentraron delante de la sede de Wagner en San Petersburgo y dejaron flores. (Fuente: AFP)