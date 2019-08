En primer lugar, se debe crear un ambiente adecuado, la experiencia que brindes a la persona al momento de hacerle la entrevista es muy importante para que la conversación pueda fluir.

Diana Rake, socia de Transearch, señala que no se debe dejar esperando al entrevistado por largo tiempo en la recepción y que el tiempo adecuado es no menos de 45 minutos y no más de 1 hora.

Además, se recomienda estar a una distancia apropiada de la persona, sin parecer invasivo, pero tampoco distante. Además, ambos deben estar a un mismo nivel de silla para que no parezca que uno es más poderoso que otro.

Se debe poner atención al lenguaje no verbal, es importante que el entrevistador este atento a cada detalle y gesto de la persona, ya que de esta manera se pueden recopilar información importante.