Los estados financieros de una empresa deben presentar la realidad económica de la misma, por lo que su incorrecta presentación podría llevar a tomar decisiones poco eficientes para el negocio.

Sin embargo, hay algunas empresas que aún incurren en errores en la elaboración del balance general, estados de flujos o de resultados, y perjudican sus proyecciones con constantes ajustes por no contar con información real.

Ante ello, Luis Alemán, director del Grupo Alemán, identificó la “medición de las partidas” como el error que más suelen cometer los comercios peruanos al presentar su balance.

Se observa que muchas empresas no realizan una correcta valoración de sus bienes e inventarios y no pueden hacer uso de su información financiera porque no se asemeja al valor real, señaló.

“Tal es el caso de una empresa retail, por ejemplo, que registra en sus partidas un stock de elevado valor pero no toma en cuenta que es mercadería para temporada de invierno y ahora están en verano”, comentó.

El negocio está asumiendo que tiene un inventario sobrevalorado cuando en realidad está deteriorado y no está reflejado en sus estados financieros, aseveró.

Mencionó que lo mismo sucede con los activos muchos negocios, algo que puede dificultar su acceso a financiamiento.

Cuando una empresa solicita un crédito y deja su inmueble en garantía, la entidad financiera realiza una tasación y asigna un valor a dicho activo que muchas veces resulta ser distinto al que aparece en sus registros contables, refirió.

Indicó que una correcta medición en las partidas brinda transparencia para que los comercios puedan negociar mejores condiciones de financiamiento con las entidades de crédito.

Según Alemán, una forma de evitar este error es hacer un uso correcto de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

“Estas normas, recientemente actualizadas, ofrecen las mejores técnicas para realizar una buena medición de cada partida del estado financiero y, sobre todo, bajo un lenguaje adecuado”, expresó.