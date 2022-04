Ayer, diversos pasajeros denunciaron -desde el aeropuerto Jorge Chávez y hasta horas de la noche- que la oficina de Migraciones del aeropuerto paralizó la entrega de pasaportes, lo que provocó que -más de una familia- no pueda tramitar el documento necesario para viajar al exterior y por ende, pierdan sus vuelos.

“Han estado llamando por grupos muy escasos de 4 a 5 personas para tomar huellas cada 15 a 20 minutos, pero la cola no avanza. Hay más de 150 personas esperando que les tomen huellas desde ayer domingo), a las 11 de la noche. Es más, las personas a las que ya les tomaron huellas supuestamente tenían que haber emitido el pasaporte, pero hasta ahora no les emiten el pasaporte, al no tenerlo en físico no puede hacer check in, ni abordar y están perdiendo vuelos ”, comentó a Canal N, Gregorio Tello, quien debía viajar a Houston (Estados Unidos).

En otro momento, señaló que si no le entregan su pasaporte antes de la hora que sale su vuelo, tendrá que pagar casi US$ 800 para reprogramarlo. “ Porque mi vuelo es a Houston, pero de ahí tengo conexión con otras líneas a mi destino final, entonces pierdo la conexión, pierdo todo ”.

No fue el único caso. RPP reportó la situación de siete integrantes de una familia que perdió su viaje a París (Francia) debido a los problemas registrados en el sistema de Migraciones para la emisión de pasaporte electrónico.

Según contó con mucho malestar la pasajera, tuvieron que pagar US$ 4,824 para la reprogramación de los vuelos para ella y solo algunos miembros de su familia , pues ya no podrá viajar la familia completa.

“No nos dan soluciones, no hay operaciones, no hay proceso, les pido por favor, hay gente que me da muchísima pena, mayores de edad, con muletas, con silla de ruedas, niños en el piso y ni siquiera una cola de preferencial”, relató al medio de comunicación.

Familia pierde vuelo a París por falta de pasaportes y paga US$ 4.824 para reprogramar sus vacaciones (Fuente RPP)

-¿Quién asume estos gastos adicionales?-

Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios (Aspec), explicó a Gestión que en el caso de aquellos consumidores que no han sufrido un perjuicio económico por la falta de pasaportes “pueden buscar algún tipo de compensación por la molestia causada”, mientras que en el caso de aquellos consumidores que sí han sufrido un perjuicio económico -como los descritos líneas arriba- “se tiene que ver la manera de un resarcimiento económico por el perjuicio y los gastos incurridos”.

“ Le corresponde -en este último caso (de los consumidores que sufrieron un perjuicio económico)- actuar (o asumir) a Migraciones porque este retraso de parte de los consumidores, que no pudieron abordar sus vuelos, se debe a un hecho ajeno a ellos , que es el comportamiento de Migraciones, que en los años previos no actualizó el software para la emisión de pasaportes”, indicó.

A reglón seguido, comentó que -para tal fin- Migraciones debería ser “creativo” para encontrar una solución en beneficio de los consumidores que sufrieron un perjuicio económico.

“Por ejemplo, podría promover un diálogo con las aerolíneas ya que son estas las que cobran las penalidades, para llegar a un entendimiento, y sino se deberían buscar mecanismos creativos para que se pueda efectuar un pago a los consumidores, compensando el perjuicio causado”, precisó.

Ante ello, ¿qué pasos deben seguir los consumidores para exigir un resarcimiento económico, en caso hallan incurrido en gastos adicionales por la pérdida de sus vuelos?

El experto enumeró 3 pasos a seguir, que son lo siguientes:

1.- Tratar de llegar a un entendimiento con Migraciones, que es el responsable. “Si el entendimiento es posible, genial”, dice.

2.- Sí el entendimiento con Migraciones no es posible, lo que sigue es exigir el Libro de Reclamaciones, la que debe contar todas las entidades del Estado, tal como lo exige el D.S. N° 042-2011-PCM.

3.- Si en 30 días hábiles la respuesta de Migraciones es la inadecuada, el consumidor puede presentar una denuncia o reclamo ante el Indecopi.

“La denuncia sería por no recibir un servicio idóneo. Las empresas tiene que brindar un servicio idóneo y -en este caso- no ha habido idoneidad por parte de Migraciones. La denuncia tiene como objetivo lograr un resarcimiento económico por el perjuicio causado”, subrayó.

Para Cáceres -ante esta situación- le corresponderá a Migraciones tomar acciones inmediatas y urgentes ante la alta demanda de pasaportes de emergencia. “Deberían promover un turno ininterrumpido -incluso de madrugada- hasta entregar los pasaportes de todas las personas que están haciendo cola en el aeropuerto Jorge Chávez, para compensar la situación que están atravesando”.

Indecopi informó que ante esta situación y “ a fin de lograr un punto de consenso ” en una situación que escapa a las responsabilidades de la aerolínea y del consumidor, “ está convocando a las aerolíneas a una reunión, a fin de promover que estas puedan brindar las soluciones menos gravosas a los consumidores afectados por este tema ”.

informó que ante esta situación y “ ” en una situación que escapa a las responsabilidades de la aerolínea y del consumidor, “ ”. La Defensoría del Pueblo dio cuenta que tras la supervisión efectuada a la oficina de Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez constató “ que no hay insumos para impresión de pasaportes, pese a anuncio de garantizar atención . Pasajeras/os con vuelos próximos aún no son atendidos. No hay criterio adecuado para atender contingencia” .

dio cuenta que tras la supervisión efectuada a la oficina de Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez constató “ . Añadió se ha pedido atención preferente, según necesidad y cercanía de vuelo. “ Exigimos que Migraciones brinde información clara a las/os usuarias/os y realice las gestiones necesarias ante las aerolíneas ”.

”. Ante esta situación, ¿qué ha dicho o hará Migraciones ? en un comunicado se señala que se “ ha logrado obtener un adelanto de entrega del documento de viaje (pasaporte) por parte del proveedor contratado, los que serán enviados a sus diversos locales”. Pese a ello, las denuncias de falta de pasaportes en el aeropuerto Jorge Chávez continuaron la noche del lunes, de acuerdo a un reporte de Canal N.

? en un comunicado se señala que se “ Pese a ello, las denuncias de falta de pasaportes en el aeropuerto Jorge Chávez continuaron la noche del lunes, de acuerdo a un reporte de Canal N. Los pasaportes de emergencia -cabe precisar- se tramitan 48 horas previas a la salida del vuelo en la sede central de Migraciones ubicada en Breña o en cualquier jefatura zonal del interior del país, salvo en Ilo. También puede tramitarse dentro de las 24 horas previas a la salida del vuelo en el aeropuerto Jorge Chávez.

ubicada en Breña o en cualquier jefatura zonal del interior del país, salvo en Ilo. También puede tramitarse dentro de las 24 horas previas a la salida del vuelo en el aeropuerto Jorge Chávez. No hay citas en Migraciones para obtener un pasaporte en su portal web, hasta el 2023.

