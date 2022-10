Leonardo Roth, CEO de Latam en USA, explicó a Gestión que en lo que va del año se ha visto que la fuga de capitales de Perú, la que ya bordea los US$ 5,000 millones, los que han emigrado a países como Estados Unidos, especialmente a ciudades como Miami (Florida) y Detroit (Michigan).

LEA TAMBIÉN Más peruanos ven oportunidades de inversión en EE.UU. a cambio de residencia permanente

LEA TAMBIÉN Peruanos en Amazon y Facebook: su retador camino para entrar a Silicon Valley

LEA TAMBIÉN Peruanos se ubican entre los principales compradores de propiedades en Miami

Así entre los rubros más buscados con fines de inversión se ubican la de bienes raíces (compra de propiedades). Especialmente en aquellas ciudades que se encuentran en etapa de crecimiento o recuperación.

Las que ofrecen principalmente un amplio margen de revaluación a mediano plazo y paralelamente un rendimiento anual proveniente de alquileres de entre el 10% y el 14%. En el caso de Detroit -por ejemplo- existe la posibilidad de comprar una propiedad por debajo de los US$ 100,000 y que a su vez genera una rentabilidad por encima del 12% (entre US$ 1,200 a US$ 1,300 al mes por alquiler).

La compra de inmuebles se puede financiar en el sistema financiero americano hasta el 70% del costo a tasas de interés cercano a 5% a 30 años.

“En la zona de Detroit se encuentran casas, de tres dormitorios y un baño, de 100 metros cuadrados. Son unifamiliares. En Miami, en cambio, los precios son distintos. En la zona de Brickell -por ejemplo- los inmuebles cuestan entre US$ 500,000 a US$ 550,000. Generalmente son condominios. El retorno de la inversión es de 5% a 6% anual”, comentó el representante de la gestora de inversiones.

La compra de inmuebles no es la única alternativa que ofrece USA.

Otra manera de invertir en el gigante del norte es con la participación en fondos de inversión para proyectos de adquisición o desarrollo inmobiliario en rubros como complejos multifamiliares, casas de reposo para adultos mayores u hoteles de reconocidas marcas, que tienen mucho potencial en ese mercado.

¿Cómo funciona? Para esta alternativa -para el caso de hoteles o casas de reposo- se necesita un capital mínimo de US$ 800,000 . “Los interesados ingresan a un fondo de inversión como inversionista, socio o prestamista, la que genera un retorno de inversión de hasta 25%. Bajo esta alternativa se puede solicitar -además- la residencia permanente si es que el proyecto genera puestos de trabajo permanente. En ese caso se puede solicitar la visa EB-5 que incluye al inversor, su cónyuge y a sus hijos menores de 21 años”.

Otro de los beneficios que ofrece la visa EB-5 es que los hijos del inversionista pueden estudiar en cualquier escuela pública y tiene una mayor probabilidad de ser admitidos en universidades de Estados Unidos y acceder a financiamiento estudiantil.

Igualmente, el inversionista y su familia puede acceder a servicios de atención médica última generación en al país del norte. Además, califican para recibir apoyo después de la jubilación y disfrutar de la seguridad política y económica de este país.

En caso de los complejos multifamiliares, se pude participar en su desarrollo como inversionista con un capital que puede ir desde los US$ 100,000 como mínimo y que puede generar un retorno de inversión de hasta 15%.