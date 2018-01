ISIL: Limeños mayores de 35 años gastan S/ 1,000 o más en compras online

El comercio electrónico seguirá creciendo en el Perú y para el 2018 la expectativa es positiva pero ¿qué segmentos de la población son las que gastan más comprando por Internet?

Esa fue una de las preguntas que hicimos a Antonio Alvarado, director de Investigación de ISIL, quien indicó que cada vez más personas están entrando al e-commerce y planean seguir haciéndolo durante el 2018.

"Por ahí hay un tema de oportunidad y es un tema importante. La mayoría del comercio electrónico se está dando por las páginas o plataformas de las tiendas por departamento, tipo Ripley o Saga", indicó a Gestión.pe.

Explicó que según el estudio "Intenciones de Compra 2018", elaborado por ISIL, el 25% de la población de Lima y Callao compró vía online en el 2017 y de ese total de personas, el 85% planea repetir sus compras en el presente año.

"Pero un tema importante es el monto de las compras y es que los jóvenes compran entre S/ 100 y S/ 200 pero las personas mayores de 35 años compran de S/ 1,000 a más", reveló.

Indicó que el monto que compran los mayores de 35 años representa una seguridad y confianza en el comercio electrónico en el Perú, lo cual realizan a través de plataformas de las tiendas por departamentos.

No compran

Alvarado explicó que entre las personas que no hacen uso del comercio electrónico se detectó que el 40% tiene temor que no llegue el producto o no sabe usar los sistemas.

"Creo que hay una oportunidad importante ahí para empezar a educar a la gente con el tema", enfatizó.

En América Latina, el comercio electrónico mueve alrededor de US$ 15,000 millones a US$ 20,000 millones.