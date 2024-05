El alza de 35.29% resulta de comparar el valor fundamental calculado por Credicorp Capital, US$ 43.7, con el último precio del viernes 17 de mayo, US$ 32.3. Para la casa de bolsa, “una mejor campaña de invierno” debería impulsar las ventas de productos no alimentarios y farmacéuticos.

Por su parte, LarrainVial y Kallpa Securities proyectan un valor fundamental de US$ 42 para InRetail. Esto implica un potencial aumento de 30.03%.

“Continuamos siendo optimistas sobre los fundamentos a largo plazo de la compañía”, recalcó LarrainVial.

Kallpa Securities estimó una aceleración de las ventas respaldada por la apertura de más tiendas, lo que vendría acompañado de un mayor consumo del público.

Por otro lado, Intéligo SAB calcula un valor fundamental de US$ 40.01. “InRetail demostró resultados resilientes en línea con lo previsto (...) la empresa presenta un modelo de negocio defensivo ante ciclos económicos adversos”, argumentó la casa de bolsa.

Finalmente, menos optimista, BTG Pactual estima un valor fundamental de US$ 40, lo que implica una potencial subida de 23.84%. La proyección se basa en que la empresa estaría “bien posicionada” para una recuperación del consumo.

“Los resultados siguieron afectados por el entorno de consumo lento, pero creemos que estamos en un punto de inflexión en el ciclo. El crecimiento de Mass y Makro continuaría siendo un driver importante en el corto y mediano plazo”, apuntó BTG.

En general, las proyecciones son optimistas. Todas las casas de bolsa citadas recomiendan comprar la acción de InRetail, a excepción de LarrainVial que se mantiene neutral.

En el primer trimestre del 2024, InRetail, que es la división del negocio retail de Intercorp, reportó un aumento de 2.9% en sus ingresos. El resultado se dio por un incremento de S/ 148 millones respecto al mismo periodo del año anterior.