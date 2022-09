De acuerdo con el portal de la SBS, la tasa promedio anual para hipotecarios se ubica en 9.32%; cifra superior a lo observado hace unas semanas (ver nota).

GNB es el banco que ofrece hasta el momento la tasa más baja (8%); mientras que Mibanco registra el porcentaje más alto (15%).

¿Cuánto suben las cuotas?

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, explicó a gestion.pe que la tasa de referencia se entiende como lo que le cuesta a las entidades financieras tomar dinero. “Cada punto porcentual de aumento que aumenta, la cuota un crédito hipotecario aumenta en casi 8%”.

“Nueve de cada S/ 10 que presta un banco es dinero del ahorrista. Entonces, si aumenta la tasa de referencia la consecuencia es que va a aumentar lo que pagan las entidades a los ahorristas y por lo tanto eso se va a trasladar al cliente que toma un crédito”, señaló.

“Al subir la tasa de referencia se encarecen los créditos hipotecarios, es la consecuencia. Hace un año podías conseguir un préstamo a una tasa de 6%, o menos; y un crédito de S/ 500,000 a 20 años te daba una cuota de S/ 3,536; pero ahora que la tasa está en 9%, bajo las mismas condiciones, la cuota aumenta a S/ 4,786″, precisó Carrillo Acosta.

Si antes ganabas S/ 10,000 podía pagar una cuota de S/ 4,000 -agregó el experito- si quería acceder a un crédito hipotecario.

“Pero, ahora que las tasas han subido, ya no accedería a un crédito hipotecario. No solo encarece el crédito sino que además la cuota será más grande y aquellos que querían sacar un crédito ya no van a poder porque la cuota supera los límites que los bancos establecen, lo que se llama la relación cuota-ingreso, que es el porcentaje de tus ingresos destinado a pagar el crédito hipotecario”.

Otro ejemplo

Si pensaba comprar una vivienda de S/ 350.000, explica Carrillo Acosta, teniendo una inicial de S/ 50.000, el banco financiaba S/ 300.000. “A una tasa de 6% te generaba una cuota de S/ 2.122 a 20 años. Ahora la cuota será S/ 2.632″.

¿Por qué suben las tasas de interés?

A su turno el economista Jorge Guillén, profesor de ESAN, mencionó que el BCR incrementa la tasa de interés para frenar la liquidez y que bajen los precios.

“En algún momento lo va a revertir porque ya no tiene mucho espacio; sino entramos a una recesión, que muchos están diciendo que estamos camino a ello. Y es que el tema es inflacionario”, dijo a gestion.pe.

