La demanda por espacios para proyectos inmobiliarios en rubros residenciales, comerciales e industriales sigue creciendo en algunos segmentos.

“Vemos una demanda sólida y creciente. Muchas empresas necesitan macrolotes para desarrollar sus proyectos y no tienen como core de su negocio la búsqueda y compra de terrenos, que es una tarea compleja y que puede determinar el éxito de un proyecto”, señaló a gestion.pe Mirko Kresevic, director de Banco de Propiedades en Grupo Centenario.

Estos amplios espacios pueden servir para proyectos de lotes residenciales de primera vivienda o de segunda vivienda, de vivienda social horizontal o vertical, de edificios multifamiliares de venta o de renta, entre otros.

¿Cuánto cuesta el m2? El precio varía de acuerdo a la ciudad y a la zona. Así por ejemplo, para macrolotes se puede encontrar desde US$ 30 hasta US$ 100.

“El precio por metro cuadrado disminuye si se compra un espacio más grande, considerando que todos los demás factores se mantengan iguales”, explica Kresevic.

Así por ejemplo, en Tacna se puede encontrar precios desde US$ 30/m2; Piura US$ 40/m2 y Lima sur desde US$ 60/m2; mientras que en Lima norte el precio por m2 suba a US$ 100.

“En el caso de Lima Norte, un terreno de cinco hectáreas puede estar alrededor de los US$ 100 por m2, en comparación de un terreno de 100 m2 que estaría en un valor de US$ 400 a US$ 500 por m2″, comenta.

Expectativas

Grupo Centenario anunció recientemente el lanzamiento de una nueva línea de negocio dedicada a la venta de macrolotes, que se enfocará en la venta de lotes de gran extensión -desde 1,000 m2 hasta 50 hectáreas.

Actualmente, cuentan con una oferta en 10 ciudades del Perú: Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Huancayo, Cañete, Huacho, Ica y Tacna, y en diferentes distritos.

“Con esta línea de negocio tenemos buenas perspectivas. Esperamos vender alrededor $10 millones este año, y alrededor de $15 millones el siguiente año”, resaltó Kresevic.