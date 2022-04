El sector construcción lleva dos años de caídas consecutivas; desde el 2001 no se observaba un escenario así, precisó Guido Valdivia, presidente ejecutivo de Capeco.

Al cierre del 2016, el sector construcción acumuló un decrecimiento de 3.15%, una caída superior a la última proyección del Banco Central de Reserva, que fue de -2.70, en diciembre del 2016.

Según Valdivia, solo en diciembre hubo una caída superior de 4%. Algo que llamó la atención ya que el último mes del año suele registrar números azules. "Este es el desempeño más flojo de los últimos cinco años; es el primer resultado negativo del mes en cinco años".

[LEA TAMBIÉN: Capeco solicitó al Gobierno no limitar entrega de subsidios en créditos Mivivienda]

"La proyeccion que hizo el BCR en los diferentes meses sobre el sector construcción empezó con una proyeccion de 2.50 y luego, el mismo mes de diciembre daba -2.7%", agregó.

Otro factor que tampoco ayudó fue que el gobierno anterior no fue muy proactivo con las políticas de vivienda. Durante dos años el gobierno se empeñó en impulsar un programa que era el leasing que luego se complicó demoró "y aún, en todo este tiempo, no ha sido implementado en la realidad. Existe el programa pero no hay colocaciones".

A esto se sumó el que por ocho meses consecutivos el consumo de cemento disminuyera, al igual que el avance de obras públicas; y la dificultad que se ha tenido para implementar proyectos mineros.

"Hace un año alertábamos cómo la modificación radical de las normas de contratación del estado iba a generar problemas ese año respecto a la ejecución presupuestal, por un hecho natural. Cuando se cambian las reglas de una manera fuerte, lo que ocurre es un periodo de aprendizaje y ese periodo dificulta el cumplimiento de metas", comentó el ingeniero Valdivia.

No obstante, para el 2017% se espera un crecimiento de 4% para el sector construcción. "Nosotros creemos que, por capacidad económica de la gente, por niveles de inversión posibles en el sector público, por oportunidades de inversión en el sector privado y por la cantidad de recursos que existen, sí sería factible alcanzar esa meta", mencionó.

Percepciones

Según una encuesta realizada a empresas constructoras, las expectativas para el 2017 son levemente más optimistas que el año anterior.

La percepción del nivel de operaciones que impulsarán el crecimiento para este año (2.8%) es mayor frente al 2016.

Esta cifra, muestra el resultado de las perspectiva en el avance de operaciones inmobiliarias (7.04%), proveedores (4.25%) y caída en operaciones de infraestructura (5.13%).

Pese a ello, Ricardo Arbulú, presidente del Instituto de Construcción y el Desarrollo, dijo que las obras de infraestructura que más se desarrollarán serán público – privadas, ya no públicas.

Los constructores entrevistados mencionaron que el 72% de sus ingresos provendrá del interior del país para el 2017, mientras que un 20% corresponderá a obras localizadas en Lima Metropolitana y sólo un 8% a proyectos a ejecutar en el extranjero.

Sin embargo, aún se tiene preocupación por aquellos problemas que motivaron la caída del sector en el 2016.

Y es que, si bien hay un interés del gobierno por destrabar proyectos, estos están asociados a lo que es la licencia social – advierte Capeco – que no depende del gobierno, sino de la capacidad que se tenga de generar una adhesión de los proyectos en la población.