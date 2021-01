Según han manifestado las propias empresas inmobiliarias, con el estallido de la pandemia, la venta de departamentos encontró en el canal digital a su mejor aliado. Y para adaptarse a los nuevos tiempos, la realidad virtual y los recorridos virtuales se convirtieron en las principales herramientas digitales que las ayudaron a potenciar las ventas en un nuevo contexto.

Como una compañía experta en el desarrollo de este tipo de soluciones tecnológicas inmobiliarias, desde Coproyecta aseguran que continuarán apostando –precisamente– por el desarrollo de la programación de recorridos virtuales y el uso de realidad virtual para seguir solucionando la reducción del flujo de clientes presenciales.

Para Martín Velasco, gerente general de Coproyecta, el crecimiento que ha experimentado su firma desde la llegada de la pandemia ha sido significativo, sobre todo porque muchos clientes de las inmobiliarias ahora evalúan concretar la compra de su vivienda mediante un canal digital.

“Según una encuesta de Cosapi, un 85% de los consultados afirma estar dispuesto a llevar un proceso de compra virtual de un departamento y como Coproyecta hemos comprobado que las soluciones tecnológicas han ayudado mucho porque la demanda de nuestros servicios ha crecido bastante, especialmente en los proyectos de primera vivienda”, afirma.

PRIMERA VIVIENDA

Explica que hasta antes de la pandemia, la mayoría de sus clientes los contactaba para que los recorridos virtuales los ayuden con el alquiler sus viviendas, es decir, para propiedades de segundo uso, pero con la cuarentena, la balanza se inclinó por los proyectos nuevos.

“Antes de la pandemia, la mayor parte de la demanda venía de las propiedades de segundo uso, un 70%, pero ahora viene de los proyectos en venta que hoy representan un 80% y el otro 20% son las propiedades para alquiler”, señala convencido de que los recorridos virtuales se han convertido en una herramienta de gran valor, sobre todo para los proyectos de viviendas nuevas.

“En los últimos meses, los recorridos virtuales han resultado de mucha utilidad porque mediante un video 360° permite visualizar, recorrer y conocer al detalle la vivienda que

piensas comprar y se puede hacer el recorrido con el proyecto terminado o con el proyecto en planos usando fotos en 3D”, asegura.

MÁS VISITAS Y VENTAS

Como una muestra de la acogida que ha tenido este tipo de herramientas digitales en el sector inmobiliario, el ejecutivo refiere que antes atendían dos proyectos residenciales por mes, pero ahora la cifra se ha triplicado, llegando a atender hasta seis proyectos.

“Ya hemos desarrollado más de 70 proyectos y antes de la pandemia teníamos entre 16 y 20 proyectos. Pero también han crecido las visitas que hacen los clientes a través de los recorridos virtuales. Hoy tenemos registradas 126,000 visitas mensuales en nuestra plataforma y antes teníamos 20,000. Hay proyectos que tienen más visitas que otros, pero depende de la propiedad, si es para segundo uso, en promedio se logran 3.800 visitas mensuales pero si el proyecto es nuevo puede lograr hasta 18,000 visitas”, indica.

Martín Velasco refiere que ese crecimiento se ha materializado porque con los recorridos virtuales los clientes evitan exponerse al contagio y ahorran tiempo porque ya no acuden a una caseta de ventas para iniciar el proceso de compra de su departamento.

En ese sentido, aspiran terminar el 2021 con una mayor cantidad de proyectos en su portafolio. “Esperamos duplicar nuestras ventas, queremos pasar de 70 a 140 proyectos y confiamos en lograrlo porque nuestra capacidad operativa nos lo va a permitir”, añade.

Finalmente refiere que aunque el costo por el uso de este tipo de herramientas tecnológicas depende de las soluciones que incluya el paquete, también influye el estado del proyecto. Así, el recorrido virtual para una propiedad en alquiler oscila entre US$ 600 y US$ 700, mientras que para una vivienda nueva, si el proyecto está construido costará entre US$ 800 y US$ 1,000, pero si el proyecto está en planos fluctuará entre US$ 1,800 y US$ 2,000.