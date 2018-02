El centro de Manhattan puede haber estado de capa caída, pero no está totalmente fuera.

Si la supremacía del distrito de oficinas se vio amenazada por el ascenso de Hudson Yards en el extremo oeste y la reconstrucción del World Trade Center al sur, la decisión de JPMorgan Chase & Co. de construir un rascacielos más alto en el sitio de su actual sede central de Park Avenue está diciendo que todavía es el centro de poder de Nueva York.

El banco planea demoler el edificio de casi 60 años que posee en 270 Park Ave. y reemplazarlo por una torre de 70 a 75 pisos que estaría lista en unos cinco años. Sería el primer gran proyecto bajo la rezonificación del sector Midtown East de la ciudad, un esfuerzo para estimular la construcción de nuevas oficinas en el área.

Para las compañías atraídas por nuevas urbanizaciones como Hudson Yards, era menos importante la cuestión de la geografía que el atractivo de los deslumbrantes rascacielos nuevos, un marcado contraste con el envejecido stock de oficinas de la zona central Midtown, según Marc Holliday, máximo ejecutivo del propietario de oficinas SL Green Realty Corp.

El compromiso de JPMorgan con Park Avenue muestra que el vecindario alrededor de Grand Central Terminal sigue siendo un imán para las empresas más grandes de Nueva York, y su proyecto generará un impulso para un mayor desarrollo, dijo.

Colocar una bandera

La decisión del banco "solo solidificará la importancia de esta área para la ciudad", dijo Holliday en una entrevista, cuya compañía está construyendo el rascacielos One Vanderbilt en los alrededores. "Dada la oportunidad de nuevas construcciones en East Midtown, casi siempre será la primera opción de las empresas para colocar su bandera".

El anuncio de JPMorgan se produce después de unos años en los que varias compañías financieras de alto perfil han dejado la zona de Midtown para trasladarse a Hudson Yards y el Distrito Financiero.

BlackRock Inc., el administrador de activos más grande del mundo, se trasladará de Midtown East al edificio 50 Hudson Yards, y la firma de adquisiciones KKR & Co. comprará oficinas en el 30 Hudson Yards, dejando atrás el edificio ubicado en 9 West 57th St., una de las oficinas más prestigiosas de Manhattan. La propia JPMorgan estaba en negociaciones en 2014 para mudarse a Hudson Yards, pero estas fracasaron.

Es una exageración decir que esos cambios sugieren que las compañías están abandonando Midtown, según Holliday. Simplemente significa que les gustan los edificios nuevos. "No es el West Side, es una construcción nueva", señaló Holliday. Hay una gran demanda por parte de los principales propietarios corporativos "de edificios nuevos y de última generación que puedan ofrecer cosas que los edificios más antiguos no pueden ofrecer, incluso si se reconstruyen".

Edificios envejecidos

Alrededor del 77% de los 400 millones de pies cuadrados (unos 37 millones de metros cuadrados) de oficinas de Manhattan fue construido antes de 1980, según Richard Persichetti, director de investigación del noreste de Estados Unidos para la corredora Cushman & Wakefield.

Si bien JPMorgan no comentó sobre el precio de su nueva sede, One Vanderbilt de SL Green, al oeste de Grand Central, registra un costo aproximado de construcción de US$ 3,310 millones, y un plan para remodelar la torre en 666 Fifth Ave. se calcula en alrededor de US$ 4,000 millones. "No se espera que el [proyecto de JPMorgan] tenga un impacto material" en los resultados financieros del banco, según el comunicado del miércoles.

Si el plan procede, la sede actual de JPMorgan, finalizada en 1961, sería la torre más alta del mundo en ser demolida voluntariamente, según el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano.