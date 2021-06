Uno de los sectores que ha sido impactado fuertemente por la emergencia sanitaria y la pandemia del COVID –desde marzo del 2020– es el de alquiler de oficinas prime, que registró niveles nunca antes vistos de desocupación.

De acuerdo a Colliers Internacional, los peores meses fueron julio, agosto y setiembre del 2020, cuando la desocupación fue de 26,000 metros cuadrados, que fue el pico más alto registrado en dicho año.

La desocupación implica oficinas alquiladas que se dejaron de usar o que fueron devueltas a sus dueños.

En el primer trimestre de este año, la situación –ciertamente, no ha mejorado del todo– ya que la desocupación registrada fue superior al pico del 2020. En concreto se desocupó 30,000 metros cuadrados entre enero y marzo del 2021.

“Durante el 2020 sí se han registrado varias operaciones de alquiler de oficinas, no es que el mercado haya estado parado completamente. Lo que ha pasado es que ha habido más desocupación que ocupación. Se ha ido más gente de la que ha tomado (alquileres). Durante el primer trimestre de este año ha sido lenta la ocupación. Normalmente –durante los meses de verano– este tipo de operaciones baja bastante, para nosotros no es raro que el primer trimestre sea lento, lo que sucede es que ha sido mucho más lento que otros veranos”, explicó a Gestión el gerente de Investigación en Colliers Internacional, Sandro Vidal.

Agregó que actualmente sí se están dando nuevos contratos de alquiler, pero no en las cantidades que se daba antes del COVID.

Aunque también remarcó que, tras los resultados de la primera vuelta electoral , muchas empresas locales y trasnacionales han decidido poner en pausa las negociaciones para alquilar oficinas e instalarse en Lima hasta tener un panorama más claro de lo que pasará en los próximos meses y conocer las primeras medidas del nuevo Gobierno.

-Oficinas más pequeñas-

Una característica que ha generado la pandemia y las nuevas normas de convivencia –como aforos reducidos y distanciamiento social– es la reducción de los espacios alquilados, especialmente en aquellas empresas que aún mantienen sus oficinas y las usan.

“Hay empresas que han hecho su análisis y han solicitado un reajuste del espacio alquilado. Por ejemplo, las que tenían 1,000 metros cuadrados alquilados, pero que ahora necesitan 600 a 700 metros cuadrados. No es que se están buscando oficinas más pequeñas, por el contrario las empresas que mantienen sus alquileres piden quedarse, pero usan un menor espacio, lo que implica un menor costo de alquiler. Esta estrategia es la que se ha venido dando”, acotó el especialista.

Respecto a la búsqueda de oficinas está se mantiene –todavía– en oficinas cuyo rango sea de 500 metros cuadrados en promedio.

“Es el histórico de área promedio de oficinas que se buscan en Lima. Son contadas las oficinas de 2,000 a 5,000 metros cuadrados. Recordemos que lo que más abundan en la capital son pequeñas y medianas empresas”, mencionó.

-Precio-

La sobreoferta de oficinas disponibles, ¿está teniendo un impacto en el precio de alquiler de oficinas?

Al respecto, Vidal dijo que los precios en términos promedio se han mantenido, desde el 2019, entre US$ 15 a US$ 16 el metro cuadrado. Sobre este promedio –añadió– hay zonas en las que está por encima del precio promedio y otras por debajo.

“Si bien el precio promedio no ha variado de manera significativa, en algunos casos sí se han dado ajustes importantes debido a que el mercado ya venía sentido desde el inicio de la pandemia y todavía se encuentra en una etapa de sobreoferta lo que obliga a ciertos propietarios, que quieren conseguir un inquilino de forma rápida, ajustar sus precios a la baja”, detalló.

“No estamos hablando de que se esté ajustando masivamente los precios. Eso no está pasando. Se da en algunos sectores. En especial en aquellos propietarios que compraron una oficina con fines de inversión, pero no lo vemos en las empresas que se dedican a esta actividad”, puntualizó.

Nota:

Actualmente hay 250,000 metros cuadrados disponibles de alquiler de oficinas.

A inicio del 2020 se paralizó la construcción de nuevas oficinas por la cuarentena, pero luego se retomó la edificación. En ese contexto, este año han ingresando nuevos edificios, lo que implica que hay una mayor oferta de oficinas disponibles.

Colliers Internacional proyecta que el mercado de alquiler de oficinas se recupere gradualmente el próximo año, aunque dependerá de cómo avance el proceso de vacunación, las restricciones que imponga el nuevo Gobierno para el retorno a los centros de trabajo y las medidas que tome para promover la inversión y el empleo.