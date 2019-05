Huawei: ¿Qué pasará con los precios de los celulares de esta marca en Perú?

La semana empezó con la decisión de Google de cortar relaciones comerciales con la marca china Huawei –tras ser incluida en la llamada lista negra de Trump– hecho que generó un efecto dominó sobre la gigante china provocando que grandes operadoras abandonen "por el momento" a la marca de celulares.

Esta situación adversa, ¿tendrá un efecto sobre el precio de los equipos móviles en el mercado local?

Para tener una idea de cómo se ha venido desempeñando esta marca en relación a sus principales competidoras como Samsung, LG, Motorola y Apple: el año pasado –antes de que estallará la llamada guerra comercial– el 43% del total de equipos importados a Perú por la china era de gama media, según el último reporte de Dominio Consultores.

Lo que implica que su mayor fuerza de venta (participación de mercado) proviene de equipos cuyo precio oscila entre US$ 101 y US$ 300 aproximadamente.

Mientras que el 18.1% del total de equipos importados el 2018 por Huawei era de gama alta (cuyo rango de precio aproximado es mayor a los US$ 300) y el 13% del total de equipos importados correspondía a la gama baja (cuyo precio oscila entre US$ 1 y US$ 100). (Ver la imagen que ilustra esta nota).

A esta situación se añade que los equipos chinos estaban pisándole los talones a la americana Samsung, ya que del total de celulares que arribaron a Perú el 2018: el 26.7% correspondió a Samsung mientras que el 25.7% a Huawei. Lo que infiere la preferencia de los peruanos hacia ambas marcas.

(Fuente: Dominio Consultores) (Fuente: Dominio Consultores)

Ahora, con la arremetida de Trump. ¿Caerán los precios de sus equipos en Perú? Fernando Grados, director de Dominio Consultores, consideró que probablemente ocurra una disminución en los precios de los equipos Huawei , la que comenzará a notarse posiblemente en los próximas semanas, en el peor de los escenarios.

"(La caída de los precios) comenzará a notarse muy pronto. Dado que las telco (operadoras móviles) van a sentir una paralización en la compra de los equipos (Huawei) que ya tenían (en stock). Esto empezará a notarse en dos o tres semanas, en el peor de la casos", argumentó. En ese contexto, subrayó que el descenso en la demanda va a obligar a una bajada de precios.

"La bajada de precios no va a garantizar –pese al aplazamiento de tres meses para el ingreso de Huawei en la llamada lista negra– la salida de los stock, dado que los usuarios podrían decidir simplemente dejar de comprar este equipo ante la incertidumbre", refirió.

Una posición contraria expresó el CEO de DN Consultores,Carlos Huamán . Para este especialista, pese al escenario cada vez más adverso, no habría una caída en el precio de los equipos móviles, aunque –proyectó– un descenso del volumen de equipos importados bajo esta marca.

"Lo que habrá en el corto plazo es un impacto en el volumen, es decir, en su nivel de participación de mercado. No obstante, no creo que el precio de los equipos retrocedan. Recuerda que esta firma cuenta con un área de investigación y desarrollo muy potente en China, por eso son líderes mundiales, por lo que estarían trabajando en innovaciones tecnológicas para evitar una erosión de precios", explicó.

Agregó que probablemente "no pueda hacer mucho", que como resultado de la decisión de Trump, los usuarios empiecen a virar a otras marcas; aunque ello no implica que baje el costo del producto al público. "Sería una decisión equivocada bajar sus precios. Probablemente vendan menos, pero no sería eficiente que bajen sus precios cada vez que pasen eventos como este", opinó.

¿Quién gana en esta coyuntura?

Grados calificó como "poco probable" que se vea un aumento en el precio de los equipos de los principales competidores de la marca chinca como Samsung, por ejemplo. "Seguirá vendiendo a su mismo precio, no tiene sentido un aumento del valor del producto". Ante lo cual, consideró que la empresa americana será el principal beneficiada –ganando un mayor número de clientes– con el panorama sombrío sobre Huawei .

Cabe precisar que del total de equipos importados por Samsung , el año pasado, el 30% fue de gama baja; 25.3% de gama alta y 22.6% de gama media. "Samsung es el principal beneficiado en esta coyuntura, por lo que no podrían subir sus precios ya que estarían alentando a que vengan terceros que reemplacen a Huawei ", dijo.



"De no pasar a la lista negra Trump, sería una oportunidad de oro para la marca de celulares Xiaomi la caída Huawei", esbozó fernando grados de dominio consultores.

En esa línea, estimó que la venida de terceros o la preferencia por terceros podría concretarse en tres años. Así, una marca que tiene chance de ganar participación de mercado –apuntó– es Xiaomi, que tiene un perfil similar a Huawei .

" Ya empezó a tener presencia en el Perú –con una tienda en Shell– por lo que podría ser la alternativa de Huawei, aunque habría que tener cuidado dado que también es una compañía China, por lo que corre el riesgo de sufrir un veto. Es difícil predecir qué es lo que podría pasar en los próximos días. De no pasar a la lista negra Trump, sería una oportunidad de oro para Xiaomi la caída Huawei", esbozó.

Al respecto, Carlos Huamán consideró poco probable que en el corto plazo se vea una migración hacia Xiaomi, dado que todavía la marca es poco conocida, "por lo tanto, la disposición de compra no creo que sea tan alta". "Además ellos tienen en claro que su estrategia en Perú es ir de a pocos", anotó.

Concordó, asimismo, con Grados que el principal beneficiado del veto de Huawei es Samsung . " Samsung es líder en el mercado, por lo que es quien más rápidamente podría ser favorecido tomando en cuenta que su nivel de precios es similar a la que ofrece la gigante china", fundamentó.

Qué demandan los peruanos

Para el CEO de DN Consultores, lo que más valoran los peruanos al momento de adquirir un celular son los atributos o características que el equipo pueda tener sobre el precio . "Con el paso del tiempo está tomando mas importancia, conforme la tecnología va avanzando, los atributos de un equipo dado que ahora empiezan a aparecer características nuevas que hace 10 años ni existían", indicó.

Dicha situación lleva a que el precio promedio de los equipos suban continuamente, agregó. Así, si un consumidor ahora adquiere un celular de gama alta, no implica que está persona sea de ingresos altos.

"El patrón de consumo ha variado completamente, ahora vemos a jóvenes de 25 años comprando equipos de más de S/ 3,000, lo que te da una señal que el precio dejó de ser la variable que determina la decisión de compra", puntualizó.