Este viernes 29 de noviembre se realizará el tradicional Black Friday en Estados Unidos, con cientos de ofertas en diversos productos.

Los peruanos pueden aprovechar estas promociones y realizar sus compras de forma online desde Perú. Pero ¿cuáles son los costos de envío e impuestos?

Al respecto, Eliana Díaz, Directora de Marketing de Eshopex -multinacional que brinda servicios de comercio electrónico- refiere que el costo de envío dependerá del valor del producto, tamaño y peso.

Pero en líneas generales el costo es bajo. “Por ejemplo, para un producto de US$ 100, el costo de envío puede ser de US$ 10 a US$ 15”, señaló Eliana Díaz en entrevista con Gestión.pe.

En el caso del impuesto a la importación, indicó que están exonerados de este pago los productos con precios de hasta US$ 200.

“Los productos que superan este monto pagan un impuesto de 20% a 22%”, anotó Díaz.

Con motivo del Black Friday la especialista destacó que los productos se venden con descuentos de entre 50% a 80%.

La mayor demanda de los peruanos se concentra en los productos tecnológicos (laptops, celulares, etc.) y las prendas de vestir, agregó.

Para conocer más detalles sobre este tema, a continuación puede hacer click en el video completo de la entrevista.