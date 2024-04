No obstante, esta reducción de la tasa aún no ha sido trasladada a la mayoría de los créditos del mercado financiero. Por ahora el mayor efecto se nota en las tasas de los créditos corporativos, a grandes y medianas empresas.

Así, la tasa de interés promedio para los créditos corporativos bajó de 8.7% anual en septiembre del 2023 a 7.2% en la actualidad, según datos al 19 de abril reportados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Asimismo, en el caso de las grandes empresas, las tasas bajaron de 10.5% a 9%. Mientras que para las medianas empresas las tasas disminuyeron de 14% a 12.3%.

En contraste, en los créditos a pequeñas empresas las tasas de interés en el mismo periodo de tiempo subieron ligeramente de 22.4% a 23%. Algo similar ocurrió con las tasas de las microempresas, que pasaron de 38.3% a 43.3%.

En el caso de los créditos de consumo, utilizados por las personas, las tasas de interés también subieron, de 54.4% a 56.5%.

¿Por qué las tasas de interés aún no han bajado en la mayoría de créditos del mercado financiero? Al respecto, Walter Leyva, Gerente Central de Operaciones y Finanzas de Caja Ica, explicó que las entidades financieras aún no rebajan sus tasas activas (préstamos) en varios segmentos pues buscan mejorar sus ingresos y recuperarse del spread perdido el año pasado, cuando las tasas pasivas (depósitos) estuvieron más altas de lo usual.

Agregó que en los casos de los créditos corporativos, a grandes y medianas empresas, ya se nota el traslado de la baja de la tasa del BCRP, pues sus magnitudes son similares.

En cambio, las tasas en créditos a pequeñas y microempresas las magnitudes son mayores, por lo que una rebaja de la tasa del BCRP tarda más en resultar significativa.

¿En cuánto tiempo empezaría a notarse más la rebaja de la tasa del BCRP? Walter Leyva estimó que en dos trimestres las tasas de interés de las pequeñas y microempresas, además de los créditos de consumo, ya habrán trasladado la rebaja de tasa del BCRP .

Asimismo, los analistas económicos estiman que este año el BCRP continuaría el ciclo de reducción de su tasa de referencia, la cual podría llegar a un piso de 4%.

Créditos hipotecarios

En el caso de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, estas han disminuido de 9.1% en septiembre del 2023, a 8.7% en la actualidad.

Al respecto, Manuel Piñán, principal manager de negocio inmobiliario de BBVA en Perú, refirió que si bien la baja de la tasa hipotecaria va en línea con la reducción de la tasa de referencia BCRP, esta tasa de referencia aún se encuentra lejos del mínimo de 0.25% registrado en el 2021, por lo que no ve probable que la tasa hipotecaria tenga una reducción considerable en los próximos meses.

“Si bien las tasas hipotecarias están bajando, no creo que volvamos a los niveles de 5% (cuando la tasa del BCR se ubicaba en 0.25%). Quizá la tasa hipotecaria baje un poco más y se estabilice en el orden del 8% este año. Pero no me atrevería a estimar que bajará a 7%”, señaló Piñán.

