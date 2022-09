Así lo explica a Gestion.pe el Gerente Comercial de Experian Perú, Sergio Rivera, al precisar que este score es utilizado por las entidades financieras para evaluar si otorgan o no determinado producto financiero.

“Este puntaje se construye de nuestra historia de comportamiento de pago y cómo venimos pagando hoy día. Toda esa información se analiza y cada vez de mejor manera con las nuevas tecnologías”, sostuvo.

El ejecutivo indicó que el score crediticio toma información de los pagos que ha realizado el usuario a las entidades financieras, pero además, se complementa de entidades no reguladas como las empresas de telecomunicaciones (pagos de celular o telefonía fija), las cooperativas o algunas entidades gubernamentales que reportan sus pagos.

Premios y castigos

De este modo, indicó que según el puntaje del comportamiento de pago, las entidades definirán los productos a ofrecer.

Así, dijo que si usted cumple con pagar en las fechas indicadas sus préstamos y está al día en los pagos de los servicios no financieros, las entidades valorarán ese buen comportamiento y lo ofrecerán mejores productos.

“Se nos abren las oportunidades de servicios financieros a la medida de lo que tenemos. Conforme va mejorando el score crediticio, las entidades financieras te van brindando lo mejor que tienen porque saben que eres un cliente cumplido. Reciben los mejores productos del sistema financiero”, dijo a Gestion.pe.

Precisamente, explicó que esas mejoras pueden ser menor tasa de interés de un préstamo, descuento en los seguros y más productos que puede ofrecer una misma entidad.

“Por ejemplo si te dieron un crédito hipotecario te pueden ofrecer un préstamo paralelo a una muy buena tasa e incluso tendrás ofertas de compra de deuda. Las entidades se van a pelear por ti porque saben que eres un muy buen pagador”, apuntó.

De igual manera, dijo que así como existen ventajas al cumplir con los pagos, al no cumplirlos también se cierran las oportunidades en la oferta de crédito.

“Todos estamos expuestos a emergencias u oportunidades donde necesitamos pagar algo con dinero que no tenemos y ahí es donde recurrimos a las entidades financieras. Ellas verán que estamos mal en el sistema financiero y si tenemos un mal score, no nos van a brindar ese crédito que necesitamos. Aquellas entidades que se arriesguen a otorgar el crédito, lo harán, pero los castigarán con una tasa de interés muy alto”, refirió.

Puntualidad

Bajo este contexto, el ejecutivo recomendó ser puntuales en el pago de sus créditos financieros y no financieros, pues cada día de retraso no solo implicará un pago de penalidad y otros castigos que puede aplicar la entidad financiera, sino, con ello se demuestra que no tiene un orden en su vida financiera.

Este score evalúa el desempeño de sus pagos de los últimos 5 años, por lo que si en algún momento tuvo dificultades para cumplir con sus obligaciones, es momento de ponerse al día.

Si usted realizó sus pagos de manera puntual, pero no aparece en las centrales de riego, puede presentar su carta de no adeudo de determinada entidad financiera para actualizar su información.

El dato

-En Experian el score que manejan es de 0 a 999, donde el mejor puntaje es 999 y el peor 0. Puede consultar su score en Misentinel.com.pe

