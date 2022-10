En particular, la posibilidad de que las cajas emitan tarjetas de crédito sin autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) causa preocupación, alertó Socorro Heysen, jefa de ese organismo regulador. Por ello, adelantó que buscará que se observe (el Ejecutivo) dicho dictamen.

“Nosotros vamos a pedir que se observe la ley en ese acápite (la emisión de tarjetas de crédito), vamos a decir que la ley está bien salvo en ese punto”, manifestó en el XIII Congreso Internacional de Microfinanzas, organizado por la FEPCMAC y Caja Sullana en Piura.

Un crédito revolvente es un producto totalmente diferente y los riesgos de operación, en un contexto de alta digitalización como el actual, son muy grandes y están generando problemas a los grandes operadores del mercado, entre ellos, las entidades financieras, comentó.

“No se debe decir de plano, todo el mundo puede emitir tarjetas de crédito, porque eso es altamente riesgoso. Para nosotros no es un tema menor, es algo que no se debería subestimar”, advirtió.

Una emisión masiva de tarjetas de crédito podría generar riesgos no solamente a las cajas, en cuanto a pérdidas que después tendrán que ser repuestas con capitalización o pidiendo dinero a los municipios, sino además a los usuarios, si no se maneja bien el riesgo tecnológico, dijo.

Las condiciones de la SBS para que cajas emitan de tarjetas de crédito

El 6 de octubre, el Pleno del Congreso aprobó la norma para que las cajas municipales emitan tarjetas de crédito a los clientes sin tener que pasar por una evaluación previa de la SBS. El gobierno aún tendría plazo para observar ese dispositivo, que sería aprovechado por el regulador para observar el punto en cuestión.

En esa línea, Heysen exhortó a las cajas ediles a que si la ley llega a ser promulgada tal como fue propuesta por el Congreso, actúen con responsabilidad.

“Si (el dictamen) se publica como está, los invocamos a actuar con integridad, con la responsabilidad que amerita cuidar el capital de sus clientes, recursos que no son de ustedes ni de los consejos municipales, sino de los ciudadanos”, expresó.

Enfatizó la necesidad de cuidar el bienestar de los clientes, que podrían afectarse si el producto no se maneja adecuadamente.

La Superintendente enfatizó la importancia de que esas entidades microfinancieras estén aptas para proveer de tarjetas de crédito a los usuarios.

“Es relevante que las cajas estén preparadas para añadir este producto de crédito; por eso, hace casi un año la SBS aprobó una regulación para un procedimiento rápido de autorización de tarjetas de crédito”, mencionó.

Si la caja cumple con emitir tarjetas de débito, con tener una estructura tecnológica de base, una clasificación de riesgo superior a B- y estructuras para la gestión adecuada del producto, podría acelerarse este proceso, añadió.

