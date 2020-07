Desde que inició la cuarentena como una medida para contener el contagio del COVID-19, la preocupación tocó la puerta de la economía familiar pues para muchos la disposición dada por el Gobierno implicaba la pérdida inevitable del empleo, aunque otros pudieron mantenerla.

Partiendo de este escenario, los peruanos empezaron a buscar y comparar diversos tipos de productos financieros para ajustar sus finanzas y poder salvaguardarse para lo que viene.

Así, un estudio realizado por el portal Comparabien.com a solicitud de Gestión.pe da a conocer el comportamiento de los peruanos respecto a la búsqueda de esos productos durante la cuarentena, considerado el periodo 16 de marzo (inicio de la cuarentena) - 16 de junio (días finales de la cuarentena).

De este modo, se observa que en el periodo de análisis, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) fue al producto más buscado respecto a los meses de enero y febrero, con un 80.7% de búsquedas, seguido de las AFP (76.9%), cuentas de ahorros (55.5%), depósitos a plazo (41.6%), entre otros

De forma contraria, la búsqueda de préstamos personales reportaron una contracción de 51.9%, seguido de las tarjetas de crédito (-19.3%).

Al respecto, el fundador de Comparabien, Alfredo Ramírez, explica que el incremento registrado en el SOAT responde principalmente a las búsquedas reportadas a inicios de junio cuando se anunció la liberación del uso de los vehículos, lo que llevó a que muchas personas realizaran comparaciones.

“En junio se vio una subida del SOAT porque la gente comenzó a salir, estaban preparándose para lo que iba a ser la liberación de la cuarentena. Durante abril y mayo, la gente no había sacado el carro o en muchos casos lo han sacado muy poco. Muchos tenían su SOAT vencido, entonces como no los sacaban, no lo han renovado. Cuando han tenido que volver a sacarlo, ya en junio y hasta ahora, seguimos con esta tendencia de búsqueda”, explica.

Rentabilidad de AFP’s y cuentas de ahorro

Luego del SOAT, las búsquedas en AFP ocupan el segundo lugar. Al respecto, Ramírez indica que en este caso, las personas buscaron qué AFP ofrecía una mejor rentabilidad.

Ante ello, precisó que muchos realizaron comparaciones de rentabilidad de los fondos con el fin de trasladarse de una AFP a otra.

“Las personas se han dado cuenta que los fondos han tenido en sus AFP han estado ganando (rentabilidad) y durante mucho tiempo no lo han movido. A la hora de darse cuenta cuánto tienen en su fondo se han preguntado ¿Si tuviera ese fondo en otra AFP cuánto hubiera ganado? Entonces hah habido muchos traspasos de AFP, incluso a raíz de que en una AFP no haya ha tenido un buen resultados, mejor se cambiaron a otra”, refirió.

Respecto al incremento de las búsquedas de cuentas de ahorro, señaló que esta se dio por dos factores. La primera, por los incentivos que empezó a dar el Gobierno, como los bonos, disposición de AFP y CTS ; y en segundo lugar, por la masificación del uso de transferencias digitales a través de aplicativos como Yape (BCP) y Lukita (BBVA).

“Muchas gente se ha dado cuenta y que hay la opción de cuentas online, que la pueden abrir, incluso muchas de ellas sin costos, lo que hace que no tenga que ir al banco y hacer mi cola, exponiéndome al virus. (Además) todo lo que viene a ser opciones de transferencia digital y opción de pagos digitales han aumentando y mucha gente lo está usando inclusive para comprar hasta el mercado, para no cargar efectivo, para no movilizar el dinero entre las manos”, dijo.

Cambios en los depósitos

En cuanto a los depósitos a plazos, también se observó un incremento en búsquedas y comparaciones, principalmente para el plazo de un año (365 días).

Ramírez indicó que esto se debió principalmente a que un importante número de personas se acogieron a la Ley del retiro del 25% de sus fondos de AFP, y al contar con esos recursos, decidieron colocarlo en un depósito a plazo.

Según precisó, las búsquedas de los depósitos en promedio variaron durante la pandemia. Ante de la llegada del COVID-19, el promedio de búsquedas para depósito en plazo sera de montos elevados, entre S/ 20,000 y S/ 50,000; en cambio ahora se están buscando depósitos a plazo para montos más pequeños de S/ 4,000, S/ 10,000 y S/ 12,000.

“Esto está alineado con el tema del AFP porque lo máximo que se puede liberar con esta ley es de hasta S/ 12,900, entonces, las personas están tomando algo de dinero y después están viendo la opción de guardar parte de ese dinero para el momento que lo vayan a necesitar más adelante”, dijo.

El dato

-Durante la cuarentena aumentó la búsqueda de productos financieros entre los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, pues anteriormente el promedio de los usuarios figuraba entre 25 y 34 años de edad.

-Por sexo, aumentó el número de búsquedas por parte de las mujeres a un 53% durante la cuarentena, desde el 51% que se reportaba antes de la misma.