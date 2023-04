Dentro de los préstamos informales que la Superintendencia de Banca, Seguros AFP (SBS) ha identificado en el país, el que se ofrece por aplicativos con cobranza extorsiva es que el más denuncias viene siendo reportada por los usuarios.

Al respecto, Jéssica Bárcena, Supervisora Principal de Actividades Informales de la SBS, explicó este miércoles que estos esquemas han aparecido en el Perú, pero ya se conocía en otros países de la región, como México, por lo que ha venido creciendo exponencialmente y llegó a nuestro país.

Detalló que estos aplicativos pueden ser descargados desde el celular a través de Play Store - operada por la compañía tecnológica Google- y ofrecen situaciones muy cómodas para obtener a un crédito, considerando que muchas personas tienen un registro negativo de morosidad. El problema surge cuando al aceptar esta aplicación en el celular se permite que la aplicación tenga acceso a información sensible como el directorio de contactos, fotos y videos; y para hacer el depósito los usuarios brindan sus cuentas de ahorro.

De este modo, dijo que el usuario puede acceder a un préstamo una vez en el aplicativo, pero al darse cuenta que no es como se ofreció inicialmente empieza el proceso de extorsión del pago . También se han dado casos donde si bien se cancela el préstamo, el aplicativo automáticamente le deposita un nuevo crédito, a pesar que no se le haya pedido.

“Por ejemplo el usuario pide un crédito de S/ 500, pero le depositan S/ 300 y de intereses son S/ 80. La persona se pregunta porqué le cobran tanto, entonces dice que ya no quiere pagar. Y ahí el aplicativo empieza con la extorsión al decir que si no paga ‘te voy reportar a la SBS’, ‘te voy a hacer una denuncia’, o ‘te voy a boletinear’. Entonces esos términos aparentemente no son nacionales, son extranjeros”, detalló, al indicar que otra forma de extorsión es amenazarlos con publicar cosas íntimas o enviando mensajes a familiares para presionar con el pago.

En esa línea, dijo que desde la SBS se viene tomando medidas para contrarrestar esta situación y una de ellas fue iniciar conversaciones con Google LLC, propietaria de Play Store, para tomar las medidas correctivas

En detalle, el Coordinador de Supervisión de Actividades Informales de la SBS, Daniel Reátegui, señaló que los desarrolladores de aplicativos simplemente lo crean y lo listan en Google Play Store, debido a que es el único sistema que lo permite. En Apple Store no tienen presencia.

Así, dijo que se ha tomado contacto con Google LLC, con matriz en Estados Unidos, que maneja el Play Store y llevarles la problemática que sucede en el país y que ellos puedan hacer una revisión sobre los aplicativo vinculados a estos préstamos informales.

“Hemos tenido una reunión con Google y estamos en la espera de que nos remita algunos formatos que ellos tienen y que son exclusivos para entidades gubernamentales, en este caso de servicios financieros. En este caso se advierte que en el Play Store están colgados aplicativos o plataformas que no cumplen con la regulación para brindar servicios financieros o que están haciendo mal uso de datos personales de los usuarios o hacen temas de suplantación. Nosotros formulamos la queja mediante un formulario virtual y Google ya se encarga de hacer el análisis de si esa queja es sustentada y ellos tienen un procedimiento que puede llevar a la suspensión de ese aplicativo o incluso a la exclusión del mismo ” , sostuvo.





