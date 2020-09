El último jueves, una de las cuatro entidades bancarias más representativas del país fue sancionada con una multa de S/ 21,500 (5 UIT) por incumplir el deber de idoneidad.



Así, Scotiabank no abonó el pago realizado por un usuario a la deuda más cara sino a la de menor tasa de interés, lo cual iba contra la norma.



Esta ley tiene tiempo en el mercado y se genera por la asimetría de información que hay en el sistema financiero, dijo Enrique Castellanos, economista de la Universidad del Pacífico.



“La regulación está hecha así porque, de lo contrario, sería demasiada ventaja para el banco que conoce mucho más que el cliente”, señaló.



Por tanto, agregó, este criterio prioriza lo que conviene al usuario pues se basa en las expectativas de un consumidor razonable.



Sin embargo, el especialista explicó que esta norma no aplica para los distintos productos que tiene un cliente en una entidad financiera.



“Si el deudor va a pagar S/ 1,000 no es que el banco verá cuál es su deuda más cara entre un crédito vehicular, hipotecario o tarjeta de crédito, porque el banco no puede hacer”, comentó.



Empero, cuando el usuario va a pagar su tarjeta de crédito, por ejemplo, el monto podría destinarse a sus compras en cuotas o a alguna disposición de efectivo, mencionó.



El banco podría actuar con ventaja frente al cliente; en ese sentido, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) regula y establece medidas para proteger a la parte más desfavorecida, reiteró.



Indicó que, en el caso mencionado, el monto debería ser abonado al préstamo revolvente pues es el más costoso y, por ende, el que cobra más interés, a menos que el usuario decida que no sea así.



También podría pasar que el cliente opte por pagar la deuda más barata para una mejor organización de sus finanzas, sostuvo Castellanos.



Por ejemplo, un consumidor con tarjeta de crédito que adquiere un producto a plazo para un familiar, expresó.



Si el tercero que compró a cuotas desea abonar a su deuda, el titular de la tarjeta deberá decir que el pago a capital, tras cubrir intereses, vaya directo al crédito más barato, enfatizó.