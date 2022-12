Así lo muestra la segunda edición del estudio “Índice de Ánimo Inversionista”, realizado por Tyba, el cual encuestó a una muestra representativa de la población bancarizada de Perú, Colombia y Chile, países donde la fintech tiene presencia.

A partir de las opiniones recogidas se construyó un índice que refleja cómo realmente se sienten las personas respecto de sus inversiones, explicó Valdemaro Mendoza, CEO de Tyba. “A mayor índice mayor es la probabilidad de hacer una inversión”, añadió.

Colombia, de ser país con el mejor índice de Ánimo Inversionista en el 2021, este año bajó ligeramente de 45 a 43 puntos, empatando con Perú (que subió de 40 a 43) y dejando a Chile en el primer lugar (pasó de 43 a 49).

El índice tiene dos partes, un indicador 1 que mide la percepción de las personas y un indicador 2 que evalúa acceso y conocimiento sobre inversiones, indicó Mendoza.

Incertidumbre ‘mata’ a inversiones

En Colombia ambos indicadores se movieron. Pero pesó más el primero, referido a una mayor incertidumbre sobre el futuro tras las elecciones presidenciales en ese país, dijo el ejecutivo. “Y la incertidumbre mata las inversiones”, afirmó.

En Perú, la mejora del ánimo de los inversionistas está vinculada a una disminución relativa en la incertidumbre, estimó Mendoza. “Por más tenebrosa que pueda parecer hoy la política peruana, hace un año se hablaba de una Asamblea Constituyente, de cambios dramáticos en áreas donde se involucra el Estado, se hablaba de estatización; ahora ya no se habla de nada de eso”, sostuvo.

La encuesta en Chile se hizo después de que ya se sabía que el referéndum sobre una nueva Constitución había sido rechazado. Entonces, la confianza de los chilenos en las inversiones subió sustancialmente, dijo Mendoza. “Creen que les va a ir mejor”, añadió.

Los riesgos políticos son, en general, un factor muy importante en las decisiones de inversión y un componente relevante en el riesgo país, refirió Marco Contreras, head of research de Kallpa SAB.

Hoy en en el país el ánimo de los inversionistas no es el mejor, pues si bien el riesgo político no ha empeorado sigue siendo alto, estimó Contreras.

Emprendimientos y bienes raíces

Este año peruanos y colombianos son más precavidos frente a las inversiones que en el 2021.

Consultados sobre la probabilidad de invertir en los próximos seis meses, hay una 42% de peruanos y un 29% de colombianos que respondieron que no será posible hacerlo. El año pasado, los porcentajes eran 37% y 26%, respectivamente.

“Lo que está detrás de estas respuestas es lo que creen que van pasar con su ingreso, con su situación personal y con su riqueza en los próximos meses”, refirió el CEO de Tyba.

Los bienes raíces y los emprendimientos son los destinos de inversión que más llaman la atención en los tres países.

De disponer de US$ 10,000 para invertir, el 54% de los peruanos estima que una buena opción en este momento es tener un negocio propio. “Se reafirma su espíritu emprendedor que se había observado desde el año pasado”, comentó Mendoza.

Al ser el sector formal en Perú muy pequeño, muchas personas optan por hacer sus propios negocios de manera independiente para generar ingresos, indicó Contreras.

La situación económica y política local, y una lenta recuperación del empleo formal hacen que la única opción de los peruanos sea autoemplearse, añadió.

En Colombia, la primera opción, con el 33% de las respuestas, es la inversión en bienes raíces. Sin embargo, ese porcentaje ha disminuido respecto del año pasado debido a la subida de las tasas de interés de las hipotecas, dijo Mendoza.

Los chilenos, por su parte, opinan en mayor proporción (37%) que la mejor inversión es también emprender y hacer negocio.

Atractivo de depósitos a plazo

Según el estudio, cerca de la mitad de peruanos, colombianos y chilenos dicen no tener ninguna inversión que les genere rentabilidad.

En cuanto al ahorro, las instituciones financieras tradicionales se mantienen como la forma más atractiva para guardar los excedentes en los tres países, aunque viene perdiendo terreno frente a opciones como las cuentas digitales y billeteras virtuales.

En Perú y Chile aumenta el número de personas que afirman “no ahorrar”. En general, la razón más importante para no ahorrar es que el dinero no les alcanza o los ingresos no son suficientes.

Un dato positivo en el caso de los peruanos es el aumento de la proporción de los que este año refieren que están “ahorrando” (pasó de 17% a 23%), en lugar de “saliendo de deudas” (bajó de 26% a 17%).

Mendoza destacó que los depósitos a plazo han despertado interés en los tres países, en línea con el aumento de tasas de interés que los bancos centrales han efectuado durante este año por controlar la inflación.