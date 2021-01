¿Qué opina, en general, sobre el proyecto del Congreso en el que se plantean cambios drásticos al sistema de pensiones actual?

Se entiende que el Congreso está tratando de atacar el problema de las pensiones insuficientes que tiene el país, las cuales no llegan a todos los ciudadanos, pero no está atacando la base del problema que es la informalidad del país. Se quiere generar todo un cambio de manera apresurada, modificar toda la base del sistema privado y llevarlo a un sistema público de cuentas individuales. Se está tratando de remedar los sistemas que existen en otros países, por ejemplo, Suecia u Holanda. Pero el gran problema que tenemos es que Perú no es ni de lejos esos países; no tenemos tan desarrollada la fortaleza institucional para manejar y abarcar todas las funciones de un sistema de pensiones completo, y la informalidad es elevada a diferencia de aquellos países.

¿El Estado pueda gestionar bien los fondos de pensiones?

Claramente, el gobierno peruano ha hecho muy evidente que no es capaz de manejar semejante complejidad del problema y lo hemos visto durante la pandemia, en la que incluso actividades básicas del Estado no han funcionado, tanto en salud como en educación y seguridad ciudadana. Darle nuevas atribuciones al Estado con la creación de una nueva institución pública va a generar muchas complejidades y no habrá un resultado óptimo pues luego va a requerir de muchas otras reformas complementarias.

El principal inversionista del mercado de capitales son las AFP. ¿Cómo los cambios propuestos pueden afectar esta condición?

Veo un riesgo importante porque tenemos un mercado de capitales que está en su infancia y poco a poco se ha ido desarrollando y gradualmente se profundizará. Un mercado de capitales más profundo no obliga a las empresas a endeudarse afuera, evita el riesgo cambiario y no reduce el flujo de inversiones. Tanto el mensaje que se le da al inversionista en el corto plazo como el impacto en el mercado de capitales en el mediano plazo, serán negativos. Financiarse fuera genera un mayor riesgo para el país y menor flujo de inversiones.

¿Este proyecto implica una eliminación del sistema privado de pensiones?

No soy constitucionalista pero la idea es que se está presentando un proyecto marco, el cual tendría que irse implementando de a pocos, pero no sabemos cuáles van a ser los tiempos en los que se implementará, por lo que no se tiene claridad de lo que va a pasar con las mismas AFP, si van a desaparecer, cuándo lo harían o si tendrán un rol complementario dentro de este nuevo esquema.

Esta afectación en el mercado de capitales y en la economía, ¿puede poner en riesgo el rating de Perú?

Esta sería una medida más que pesaría sobre la calificación. Hemos visto una serie de medidas por parte del Congreso que no han sido óptimas en cuanto a tratar de darle un alivio a la población para aplacar los efectos de la pandemia. Y, en realidad, tienen repercusiones negativas en el largo plazo que nos vuelven un país menos atractivo para las inversiones.

Entonces, en las evaluaciones periódicas de Moody’s y otras agencias de riesgo, ¿esto podría tomarse en cuenta?

Sin duda. Si es que efectivamente esta medida se aprueba en el pleno del Congreso, sin cambios o con cambios, igual vamos a tomarla en cuenta y tendremos que establecer el impacto fiscal en el mediano plazo, el efecto sobre las inversiones y el crecimiento económico en el corto y mediano plazo. Nuestros modelos y estimaciones van a tener que ajustarse a este cambio y tenemos que incorporarlo a nuestro análisis y proyecciones, pero es muy probable que sí tengan un efecto negativo sobre la calificación si es que se aprueba de la forma en la que está planteado en este momento.

¿Hay interés de los legisladores para que se apruebe la reforma antes de que culmine su periodo?

Se entiende que el Congreso quiera hacer algo ante la deficiencia del sistema de pensiones, pero los mecanismos que está utilizando tal vez son un poco apresurados y necesitan un poco más de revisión técnica para considerar todo el impacto que pueda tener no solo en los pensionistas, sino en la economía, en los otros sectores, en el empleo, en las cuentas fiscales y en la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Por eso, si esta medida es aprobada la vamos a estudiar muy de cerca.

¿Cuándo podrían incorporarla en sus evaluaciones?

También vamos a tratar de incorporar cuáles son las señales que vienen desde las elecciones, cuál va a ser la política del nuevo gobierno, no solo en pensiones sino en todo el escenario macrofiscal que tiene el país por delante, la recuperación económica. Cómo se decide sobre cada uno de estos aspectos es una evaluación complicada que tal vez nos va a tomar un par de meses, y muy probablemente más cerca a las elecciones nos estaremos pronunciando sobre cuál va a ser la afectación sobre la calificación. El desarrollo del país vale más que cualquier alivio temporal que se le pueda dar a los ciudadanos para tratar de sacar una ventaja política; es algo que el Congreso debería estudiar y pensar.