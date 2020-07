La crisis que viene generando el COVID -19 en el país ha impactado notablemente en los bolsillos de la mayoría de peruanos.

De este modo, las finanzas personales sufrieron algunos ajustes y en muchos casos la primera opción es solicitar un producto financiero, principalmente un préstamo personal o un préstamo de consumir. Sin embargo ¿cómo puede conocer y decidir adecuadamente este productos en esta coyuntura?

Al respecto, la gerente de relaciones con el consumidor de la Asociación de Bancos (Asbanc), Eva Céspedes, señala que antes de solicitar un crédito en una entidad bancaria debe realizar un presupuesto, la cual debe constar de 6 elementos.

Según dijo, este presupuesto debe contener todos los ingresos y egresos mensuales, y de tener algún excedente podrá considerar pedir un préstamo.

“Debo saber cuánto me sobra porque eso que me sobra es mi capacidad de pago, es lo que a mí me va a servir para poder pagar el préstamos o la tarjeta de crédito”, dijo Céspedes durante el 9no Foro “Diálogos Productivos”, organizado por la Comisión de Producción del Congreso.

Punto por punto

La ejecutiva detalla que el presupuesto que elaborará deberá estar conformado en primer lugar por los gastos mensuales, que incluye la alimentación e higiene personal.

En segundo lugar debe colocar los ingresos netos, es decir, el total de ingresos menos los impuestos y otros tipos de descuentos. Recuerde que los trabajadores en planilla tienen descuentos por AFP y por renta de quinta categoría.

En tercer lugar debe identificar si tiene más ingresos que gastos durante el mes, y de tener más recursos, optar por el ahorro. Para ello, dijo que es necesario fijarse un objetivo de ahorro, y en función de sus ingresos disponibles, el ahorro podría ser entre el 10% y el 15% de sus ingresos.

En cuarto lugar, debe identificar si sus gastos superar a los ingresos netos. De ser así, debe identificar los gastos innecesarios y limitarlos.

En este punto, Céspedes indicó que necesario aclarar que un gasto fijo es solo el concepto, más no el monto. A modo de ejemplo, un gasto fijo es el pago del celular, sin embargo, el monto puede variar. Si identifica que viene pagando un costo elevado por su celular (plan post pago), puede llamar a la central de la operadora móvil y solicitar un cambio de plan mensual.

El quinto punto es supervisar sus ahorros, es decir, si usted tiene ahorros puede depositarlos en una cuenta de ahorros de las entidades bancarias. Además, debe controlar el progreso de sus ahorros todos los meses.

Finalmente, debe colocar los gastos adicionales que tendrá e identificar si realmente son necesarios.

En caso usted encuentra un déficit en su prespuesto y requiera acceder a un crédito, la especialista recomendó considerar estos otros 6 puntos antes de tomar una decisión:

¿Lo necesita? ¿Cuánto puede endeudarse? ¿Qué producto financiera va a optar? Antes de elegir, revise los beneficios y características de ese producto Compare los costos de crédito (Tasa de Costo Efectivo Anual - TCEA) o los rendimientos de ahorro (tasa de interés). Consulte a sus amigos o conocidos sobre sus experiencias con los productos financieros y sus bancos Decida la alternativa que más se ajuste a su necesidad y a su realidad

“Hablar de finanzas personal es hablar de una transparencia conmigo mismo. Las cosas que yo tengo, cuánto me sobre y si puedo enfrentar un nuevo compromiso, que es una deuda”, aseveró.