El programa de recompra de acciones está aprobado desde hace algún tiempo, pero en mayo de este año se amplió la autorización del total de acciones a adquirir, con lo cual subió de 50 millones hasta 94 millones de títulos que representan el 10% del capital social, señaló Jimena De Vinatea, gerente de Tesorería Corporativa y Relaciones con Inversionistas de la empresa.

Sostuvo que el precio de la acción de Ferreycorp está subvalorado. Si bien ha subido significativamente en las últimas semanas, aún está por debajo de la cotización que debería registrar en línea con sus comparables en la región, comentó.

Según la ejecutiva, la finalidad de este proceso es generar más flujo sobre la acción, que haya un mayor número de transacciones, pues la iliquidez es un problema que aborda a la bolsa limeña y los títulos de la firma “no escapan de ello”.

“Cuando empezamos a recomprar nuestras acciones estamos dando el mensaje al mercado de que creemos que nuestra acción está barata, por tanto, preferimos negociarla con la intención de generar liquidez (en nuestro papel)”, precisó.

Pese a ello, De Vinatea manifestó que la empresa no ha conseguido la meta propuesta. “Lamentablemente, nuestro objetivo con el programa de recompras, la verdad, no se ha logrado. No hemos logrado lo que queríamos”, expresó.

Comentó que hay un gran porcentaje del accionariado que está en manos de las AFP -alrededor del 47%- y con este proceso se buscó adquirir un poco de dicha participación para generar una mayor fluidez de los papeles.

Sin embargo, si hay un pequeño grupo que acapara gran parte de estas acciones y no quiere deshacerse de ellas, es difícil lograrlo, advirtió.

“Lo que hemos hecho es comprarle a los inversionistas retail o extranjeros, pero no era el objetivo inicial. Lo estamos haciendo (recompras) pero de forma muy acotada, compras muy chiquitas”, detalló.

De Vinatea prevé que la firma continuará con este programa aunque con operaciones puntuales. “Tenemos la aprobación de recomprar si se da, por ejemplo, un nuevo retiro de afiliados a AFP y las gestoras deben vender un porcentaje elevado”, complementó durante su participación en el BVL Investor Day.

