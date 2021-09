Entre los próximos 15 o 20 días se produciría en el país una tercera ola de Covid-19, estimó el Ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Pese a ello, el titular del Minsa descartó la posibilidad de retornar a un período de confinamiento que podría paralizar la apertura de la economía peruana. En esta línea, algunos analistas consideran primordial la elaboración de un presupuesto así como de un fondo de emergencia que les permita estar preparados para eventuales gastos.

“En un escenario como el actual, los peruanos deben tener un fondo precautorio para afrontar esta tercera ola de contagios de las nuevas variantes del virus”, dijo el economista Jorge González Izquierdo.

Así, el especialista aconsejó a las familias ahorrar entre el 10% y 20% de los ingresos mensuales, siempre y cuando, continúen laborando y estén en condiciones de hacerlo. El último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei) señala que el empleo aun no supera los niveles pre pandemia en el país.

En Lima Metropolitana, la población ocupada fue de 4.7 millones en el último trimestre (junio-agosto), cifra inferior en 285,800 trabajadores que en similar periodo del 2019.

En esta línea, el especialista comentó que este fondo será destinado tanto a la compra de insumos para el cuidado preventivo como son alcohol o mascarillas como a cubrir algunos casos leves de contagio que no impliquen un tratamiento complejo del paciente, pues no todos cuentan con un seguro médico particular que los respalde.

Además, indicó que es necesario establecer prioridades en sus gastos, entre los que primero debe estar alimentación, seguido por salud y educación.

En tanto, Cevallos también enfatizó que el Perú continúa trabajando en la jornada de inmunización a la población con el objetivo de que el mayor número de personas reciba las dosis de vacunación para combatir la pandemia.

Esto durante la reunión con empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la que acompañó al presidente de la República, Pedro Castillo.