La venta de carteras de créditos morosos de las entidades financieras, con atrasos de 120 días o 180 días, a empresas de cobranza es una práctica común en el mercado, en busca de la recuperación de parte de la deuda.



Sin embargo, la gente está bastante golpeada por la crisis económica, lo que conduce a cobranzas mucho más lentas, si antes tenían retrasos ahora tardan más, señaló Walter Leyva, profesor de Esan.



“Es el mejor momento para negociar el pago de créditos castigados (con mora) con las casas de cobranza que tratan de ser más atractivas brindando nuevas opciones, plazos más largos, periodos de gracias para que la gente pueda pagar su deuda”, sostuvo.



Según el docente, las empresas de cobranza adquieren la cartera morosa de los bancos por un pago entre 1% y 3% del valor total.



Si la deuda comprada es de S/ 100,000, por ejemplo, ellos pagarán a lo mucho S/ 3,000 y tras la cesión de los derechos de cobranza, la empresa empieza a recuperar las deudas bajo mecanismos fuertes y robustos que elevan la preocupación de las personas por cumplir su obligación, mencionó.



Primero, los clientes con deudas castigadas deben contactar con la casa de cobranza para negociar el pago de su obligación y solicitar la eliminación total de los intereses moratorios y compensatorios, dijo.



“Si ellos compraron S/ 100 de deuda a S/ 3 con que se les ofrezca S/ 20, ellos estarían ganando, empero, generalmente las casas no cobran S/ 100 sino S/ 200 o hasta S/ 300 por supuestos intereses, cuando ellos solo pagan por el monto real adeudado”, detalló.



En esta línea, comentó que hay dos formas de pagar la deuda morosa, ya sea al contado o en cuotas.



Las cuotas no son tan largas, alcanzan los 12 meses, aunque si se hace el pago en partes la oferta de disminución de deuda que hace la empresa de cobranza no es tan atractiva como cuando se tiene la plata en mano para pagar toda la deuda, aseveró.



Empero, manifestó que si el pago es al contado, una buena oferta es el pago de hasta el 30% del total del saldo capital, sería suficiente para generar una ganancia para la casa de cobranza.



Una vez que se paga toda la deuda, es necesario solicitar una constancia de no adeudo para que certifique el pago, acotó.