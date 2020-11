Cada vez está más cerca la implementación de reprogramaciones de deuda con garantía del Estado.



La inestabilidad política paralizó en parte este programa creado para ayudar a mucha gente que no ha podido cumplir con sus obligaciones, incluso pese a haber reprogramado más de una vez, dijo Ramiro Arana, gerente de Negocios de Caja Huancayo.



Con este beneficio, los clientes podrán acceder a mejores condiciones para el pago de sus créditos como una menor tasa de interés, agregó.



En esta línea, especialistas coincidieron en señalar que algunas entidades están comprando deudas de clientes con buena calificación crediticia hasta antes de la pandemia para luego reprogramarlas.



Estas operaciones de compra con el fin de reprogramar también podrían darse con la ley de reprogramación con garantías pues el reglamento no se pronuncia ni a favor ni en contra de ello, dijo Walter Rojas, gerente central de Negocios de Caja Cusco.



Sin embargo, serían los bancos los que estarían en mejores condiciones de hacerlo a comparación de las microfinancieras, agregó.



“En teoría se puede hacer, pero en la práctica es difícil pues si se reprograma una deuda es porque el cliente no ha podido pagar, por lo que comprar dicha deuda es riesgoso y muy complicado”, manifestó.



Arana coincidió en que la compra de deuda con el fin de reprogramación será política de cada entidad financiera.



Expreso que si el saldo capital del cliente tras marzo, mes en que empezó la pandemia en el país, no ha disminuido hasta octubre, con información actualizada en las centrales de riesgo, significa que el deudor tiene problemas de pago.



“Las microfinancieras no tienen tanta espalda financiera como los bancos, por tanto, requieren de clientes activos que paguen continuamente para que no se rompa el circuito de la cadena de pagos”, aseveró.



En este escenario, Rojas recomendó a los clientes que accedan a una compra de deuda, no reprogramarla luego sino solo negociar bien las nuevas condiciones de su contrato.



El deudor puede reducir su carga financiera con menores intereses a través de la compra de deuda, pero si además la reprograma deberá cumplir con cierto porcentaje de pago para gozar de la cobertura del estado, mencionó.



Entidades financieras solo están a la espera de la firma de los contratos de adhesión con Cofide para empezar a atender las solicitudes.